Quartett löst Ticket für die U19-Bezirksmeisterschaft

Ein Trio durfte sich in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof übers Weiterkommen freuen. Dort ging die Qualifikation der höherklassigen U19-Teams über die Bühne, aufgedröselt in eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe. Letztendlich wurden die beiden Vertreter aus der Landesliga ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. In der Gruppe A gewann der TSV Kareth-Lappersdorf alle vier Spiele und distanzierte die Gruppengegner deutlich. Ähnlich souverän glitt der SV Raigering durch die Staffel B. Die Jung-Panduren holten in sechs Spielen fünf Siege und ein Remis.



Dahinter war es spannend. Nur der bessere der beiden Gruppenzweiten würde sich für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren. Hier hatte der Freie TuS Regensburg aus der Gruppe A (7 Punkte in 4 Spielen) – dank des besseren Quotienten – knapp die Nase vorne gegenüber der JFG Lamer Winkel (10 Punkte in 6 Spielen). Somit fahren Kareth, Raigering und der Freie TuS zum Bezirksfinale am 10. Januar. Hier geht's zum kompletten Spielplan des Quali-Turniers...



Dorthin hat es noch eine weitere Mannschaft geschafft. Und zwar die (SG) SpVgg Vohenstrauß. Sie kürte sich am Samstag zum U19-Hallenmeister des Spielkreises Amberg/Weiden. Ziemlich eng ging es zu unter den sechs Endrunden-Teilnehmern. Am Ende triumphierten die Vohenstraußer mit zehn Zählern (3/1/1) vor dem Zweitplatzierten FC Amberg. In den Spielkreisen Regensburg und Cham/Schwandorf wird der Kreismeister bei den A-Junioren erst noch ermittelt. Diese beiden Mannschaften komplettieren das Teilnehmerfeld der Bezirksmeisterschaft.