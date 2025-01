Vier Neue: SV Niederbachem bedient sich doppelt beim Ligakonkurrenten

Saliuki mit prominenten Namen in der Vita

Leonid Saliuki und Safak Temel kommen als Doppelpack von Aufstiegsaspirant 1. FC Niederkassel nach Niederbachem. Mittelfeldmann Saliuki kam in dieser Spielzeit sechs Mal in der Bezirksliga zum Einsatz, einmal stand der 23-Jährige dabei von Anfang an auf dem Platz. In der vergangenen Rückrunde gehörte Saliuki indes noch zum Stammpersonal des 1. FC, nachdem er im Winter der Vorsaison mit der Empfehlung von 18 Toren in 17 Kreisliga-A-Spielen vom FC Kosova Sankt Augustin zum Bezirksligisten gewechselt war.