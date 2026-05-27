Vier Neue: Sportclub wappnet sich für die Bezirksliga Vom Stürmer bis zum Torhüter: Die Regensburger verstärken den Kader punktuell von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Von links: Sportlicher Leiter Thomas Karl, der neue Cheftrainer Stefan Michalka, die Neuzugänge Lavdrim Zeciri, Jonas Weiske und Matthias Braun sowie der neue Torwarttrainer Matthias Michalka. Es fehlt Loris Delijaj. – Foto: SC Regensburg

Riesengroß war die Freude beim SC Regensburg, als am Finalspieltag die Meisterschaft in der Kreisliga 1 unter Dach und Fach gebracht wurde. Die Kicker von der Alfons-Auer-Straße kehren nach nur einem Jahr in der Bezirksliga zurück! Um für die kommenden Aufgaben gerüstet zu sein, hat der Stadtklub vier Neuverpflichtungen getätigt. Vom SV Burgweinting konnte mit Keeper Jonas Weiske und Zentrumspieler Matthias Braun ein Spielerduo losgeeist werden. Außerdem hat sich der Sportclub mit Offensivkraft Lavdrim Zeciri und Verteidiger Loris Delijaj verstärkt.

Auf eine Flut an Transfers verzichteten die Verantwortlichen bewusst. Stattdessen wurde sich punktuell verstärkt. Das Vertrauen in den bisherigen Kader ist groß. „Genau auf den Positionen, auf denen wir Verstärkungen holen wollten, haben wir uns auch verstärkt“, betont Thomas Karl, der zum Saisonende nach zig Jahren seinen Trainerposten räumt und künftig nur mehr als Sportlicher Leiter im Hintergrund die Fäden zieht. An Karls Stelle rückt wie berichtet SC-Urgestein Stefan Michalka. Zurück im Trainerteam ist Manuel Janke, der sein Engagement beim SV Sarching beendet und künftig wieder als Co-Trainer beim SC tätig ist. „Es freut uns ungemein, dass er zurück ist“, sagt Karl. Als Nachfolger des langjährigen Torwarttrainers Roland Enderlein – er geht in den wohlverdienten Ruhestand, bleibt dem Verein aber als 2. Abteilungsleiter erhalten – konnte Matthias Michalka gewonnen werden.



Auf Spielerseite werden zum Trainingsauftakt vier neue Gesichter begrüßt. Im Falle von Lavdrim Zeciri schließt sich ein Kreis. Denn der 27-jährige Offensiv-Allrounder spielte bereits in der Jugend für den Sportclub, ist ein Eigengewächs. Sein erstes Herrenjahr verbrachte er ebenfalls noch beim SC. Es war gleichzeitig die erste Trainersaison von Thomas Karl. Anschließend wechselte Zeciri zum FC Kosova Regensburg, für den er in den letzten zwei Spielzeiten 56 Landesligaspiele machte. „Lavdrim ist ein Eigengewächs des SC und vorne flexibel einsetzbar. Auf dieser Position mussten wir reagieren, da Ingmar Hell und Charles Gietl aufhören“, erklärt Karl.





Reichlich Erfahrung bringt auch der 28-jährige Matthias Braun mit. Der ehemalige Jahn-Jugendspieler war beim SV Obertraubling und zuletzt beim SV Burgweinting Leistungsträger. In Schierling sammelte er einst Bezirksliga-Erfahrung. Beim Sportclub ist er im Zentrum auf der Sechs oder Acht vorgesehen. „Er genoss eine super Ausbildung und wird uns irrsinnig guttun – auch von seiner Spielweise her, den Spielaufbau zu gestalten. Mit 28 Jahren hat er eine gewisse Routine, was uns durchaus guttut“, freut sich Karl über den neuen Spielmacher, der in den letzten drei Saisons bei Burgweinting Teamkapitän war.



Ebenfalls vom Kreisligisten aus Burgweinting wechselt Jonas Weiske zum Bezirksliga-Rückkehrer. Der 24-jährige Torwart, der in den letzten zwei Burgweinting-Jahren gesetzt war, wird sich mit dem bisherigen SC-Stammkeeper Julian Dlask einen Kampf um die Nummer eins liefern. Dazu erklärt Karl: „Weil Simon Kraus beruflich nicht mehr bei uns spielen kann, hätten wir für die nächste Saison nur noch einen Keeper gehabt. Deshalb haben wir reagieren müssen, wollten und mussten einen starken Torwart holen. Jonas und Julian werden sich künftig einen Zweikampf liefern.“ Der Meistertrainer schiebt nach: „Wir brauchen auf allen Positionen einen gesunden Konkurrenzkampf.“











Will nach einer kleinen fußballerischen Auszeit beim Sportclub wieder angreifen: Loris Delijaj. – Foto: SC Regensburg





Der vierte „Neue“ im Bunde ist im Regensburger Raum noch ein unbeschriebenes Blatt. Vom niederbayerischen Bezirksligisten SpVgg Plattling kommt Loris Delijaj. Dieser wohnt mittlerweile in Regensburg, weshalb sich eine Verpflichtung angeboten hatte. Ausgebildet wurde der 24-Jährige unter anderem von Niederalteich und Deggendorf, spielte in der U19-Landesliga. Karl bezeichnet den Verteidiger als „interessanten und gut ausgebildeten Spieler. Nach seinem Umzug nach Regensburg und einer kleinen Fußballauszeit will er nun wieder angreifen. Der Linksfuß ist als linker Innenverteidiger oder linker Verteidiger eingeplant. Genau auf der Position haben wir unbedingt einen neuen Spieler benötigt. Umso schöner, dass wir in Kontakt gekommen sind.“