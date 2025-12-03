Trainer-Ära beim SC Regensburg geht zu Ende: Michalka folgt auf Karl

„Mit Tom hatten wir über die Jahre einen wahnsinnig engagierten und qualifizierten Mann an der Seitenlinie. Das war und ist eine sehr angenehme Zeit und eine super Geschichte. Es ist logisch, dass es irgendwann sagt, dass es nun gut ist mit dem Trainieren“, so Abteilungsleiter Ruprecht Herzog, der sich freut, dass Karl dem Verein erhalten bleibt. „Er hat von Haus aus gesagt, dass es nicht woanders hingeht, sondern den Sportclub auch in Zukunft weiter vorantreiben möchte.“



Der Nachfolger kommt aus dem eigenen Stall. Stefan Michalka spielte schon früher an der Alfons-Auer-Straße – in der Saison 14/15 sogar in der Landesliga – und wechselte im Sommer vom SV Harting zurück zum SC. In Harting sammelte er als spielender Co-Trainer erste Trainererfahrungen. Beim Sportclub wird er nach einem Jahr vom Co-Trainer zum Chefcoach befördert. „Stefan hatte in seiner Position als Co-Trainer von Anfang an ein Standing in der Mannschaft – auch aufgrund seiner Art und Weise, dass er voran marschiert. Daher sind wir zum Schluss gekommen, dass das die optimale Lösung ist“, erklärt Herzog. In der neuen Saison möchte sich der 36-jährige Verteidiger, der in der laufenden Runde bisher in 17 Kreisliga-Spielen auf dem Feld stand, vor allem auf das Coaching von Außen konzentrieren.



Zwei Co-Trainer werden Michalka zur Seite stehen: Der bisherige „Co“ David Rothfuss sowie Rückkehrer Manuel Janke, der aktuell dem Trainerstab des SV Sarching angehört und zuvor bereits Co-Trainer beim Sportclub war. Herzog sagt: „Die drei sind Ur-Sportcluberer.“



Gleichzeitig geht eine Trainer-Ära zu Ende. Thomas Karl steht bereits seit 2017 an der Seitenlinie seines Jugendvereins. Ab Sommer wird er in den Hintergrund rücken und als sportlicher Leiter fungieren. Zu seinem anstehenden Rollenwechsel sagt er folgendes: „Am Ende der Vorsaison – mit dem Abstieg – wollte ich nicht abtreten. Für diese Saison war schon geplant, im Sommer abzutreten. Stefan kommt aus den eigenen Reihen und hat einen langen Bezug zum Sportclub. Er passt zu uns und kann es im Sportclub-Sinne sauber fortführen. Das war mir wichtig.“ In seiner Doppelfunktion als Trainer und Sportlicher Leiter hatte Karl bislang viel zu tun. „Künftig werde ich den Trainern den Rücken freihalten und weiter die Kaderplanung vorantreiben. Es war von Vornherein klar, dass ich auf dieser Position weitermache. Mir war wichtig, dass wir frühzeitig in der Winterpause Klarheit auf der Trainerposition haben. So kann man in Ruhe weitermachen.“ Die Regensburger stecken in der Kreisliga 1 in einem Vierkampf um den Aufstieg. Gegenüber dem punktgleichen Tabellenführer SV Obertraubling ist man ein Spiel in Rückstand. „Wir haben es in der eigenen Hand, das ist das Schöne.“