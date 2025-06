Vier Abgänge bei den U19-Junioren des VfB Stuttgart

Beim VfB Stuttgart gibt es bei den Junioren einige personelle Änderungen. So verkünden die Schwaben zur Sommerpause vier Abgänge in der U19. Hier gibt es die Infos dazu:

Mareg Rohm verbrachte acht Jahre beim VfB. Der Verteidiger wechselte 2017 in die U11 des VfB und beackerte fortan als Außenverteidiger in jeder Altersstufe den linken Flügel. 34 Pflichtspieleinsätze sammelte der 18-Jährige für die U17 und U19 des VfB und erzielte dabei ein Tor. Nach einem Jahr in der U19 verlässt Mareg Rohm nun den VfB.

Neun Jahre lang trug Laurin Preuß das Trikot des VfB. 2016 in die U11 gekommen, durchlief der Innenverteidiger fortan alle Jugendmannschaften und schaffte 2022 sogar den Sprung in die deutsche U16- und U17-Nationalmannschaften. Als jahrgangsjüngerer Spieler war der Innenverteidiger 2022 Teil der U17-Mannschaft, die die Deutsche Vizemeisterschaft der B-Junioren gewann. 59 Pflichtspiele absolvierte er für die U19 und U17 und erzielte dabei vier Tore. Nun ist Laurin Preuß dem Jugendbereich entwachsen.

2018, also vor sieben Jahren, schloss sich Martin Stojcevic der U13 des VfB an und durchlief bis zur U19 alle Jugendmannschaften. Dabei nahm der Torhüter meist die Rolle der Nummer zwei ein und absolvierte für die U19 und U17 13 Pflichtspiele.

Vier Jahre lang schnürte Dorian Migalic die Schuhe für den VfB. 2021 wechselte der Rechtsverteidiger von den Stuttgarter Kickers in die U16 des Clubs aus Cannstatt. In dieser Zeit reifte der 19-Jährige zum kroatischen Junioren-Nationalspieler. In insgesamt 54 Pflichtspielen für die U17 und U19, darunter sechs in der UEFA Youth League, erzielte Dorian Migalic 13 Tore und bereitete zwölf weitere vor. Nun schließt er sich der U23 des Hamburger SV in der Regionalliga Nord an.