„Vielversprechende Premiere“ für den FC Intergratione Erding

Der vergangene Sonntag wird für die Verantwortlichen und aktiven Spieler des FC Intergratione Erding ein denkwürdiger Tag bleiben, denn ausgerechnet beim Lokalrivalen SpVgg Altenerding III fand das erste offizielle Spiel des im Sommer neu gegründeten Vereins statt. Auch wenn es im Vergleich gegen den B-Klassisten eine 2:4-Niederlage gab, zog Teammanager Rüstü Aydin nach Spielende ein zufriedenes Fazit.

.„Unsere Premiere verlief vielversprechend, und wir haben uns gegen einen guten Gegner achtbar aus der Affäre gezogen. Man hat gesehen, dass wir gute Fußballer in unseren Reihen haben. Allerdings müssen wir noch an unserer Chancenverwertung arbeiten“. Vor allem in der Anfangsphase zeigte Erding aber eine gute Vorstellung und kam zur ersten Chance, doch ein sehenswerter Fallrückzieher von Muhammet Aydin ging am Tor vorbei.