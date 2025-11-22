 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Der Platz in Hüffelsheim ist unbespielbar. Nur einer von vielen weiteren Plätzen in den Regionen Rheinhessen und Nahe.
Der Platz in Hüffelsheim ist unbespielbar. Nur einer von vielen weiteren Plätzen in den Regionen Rheinhessen und Nahe. – Foto: Sebastian Bohr

Viele Spiele in der Region abgesagt

In Rheinhessen und der Nahe sind viele Plätze unbespielbar +++ Kreis Birkenfeld komplett betroffen

Steinwenden

Rheinhessen/Nahe. In den Regionen Rheinhessen und Nahe wurden viele Spiele wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesagt. In den meisten Ligen betreffen es nur vereinzelte Spiele, im Kreis Birkenfeld sind ab der A-Klasse abwärts alle Spiele abgesagt und auf den 7.12. verlegt. Neben den Sonntagsspielen, die im Vorfeld bereits abgesagt wurden, entscheidet sich bei den restlichen Sonntagsspielen zumeist erst am späten Vormittag, ob gespielt werden kann. Viele Partien stehen aktuell auf der Kippe, da die Vorhersage keine Verbesserung der Wetterlage in der Region verspricht. Im Gegenteil - es sind neben eisigen Temperaturen noch Schneefälle angekündigt.

Verbandsliga Südwest:

A-Klasse Bad Kreuznach:

TuS Pf.-Schwabenheim II - TSV Hargesheim

FC Bad Sobenheim - TuS Waldböckelheim

