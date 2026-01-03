Victoria Mennrath stürmt zum Hallentitel in Gladbach

Die Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach ist durch - Victoria Mennrath hat einen sehr langen Finaltag für sich entschieden und im Endspiel einen deutlichen Erfolg gegen die SpVg Odenkirchen gefeiert! Hier gibt es die kompakte Übersicht zum Turnier, ehe am späteren Abend die Einschätzung von Sascha Köppen folgt.
Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Rheydter SV 1:5
Sa., 03.01.26 16:17 Uhr TuS Wickrath - FC Blau-Weiß Wickrathhahn 1:0
Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:34 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 3:3
Sa., 03.01.26 16:51 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Victoria Mennrath 2:2
Gruppe A
Sa., 03.01.26 17:08 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath 2:3
Sa., 03.01.26 17:25 Uhr Rheydter SV - FC Blau-Weiß Wickrathhahn 4:0
Gruppe B
Sa., 03.01.26 17:42 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach 0:1
Sa., 03.01.26 17:59 Uhr SpVg Odenkirchen - Victoria Mennrath 1:1
Gruppe A
Sa., 03.01.26 18:16 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Sportfreunde Neuwerk 0:2
Sa., 03.01.26 18:33 Uhr Rheydter SV - TuS Wickrath 3:2
Gruppe B
Sa., 03.01.26 18:50 Uhr Victoria Mennrath - Polizei SV Mönchengladbach 2:1
Sa., 03.01.26 19:07 Uhr SpVg Odenkirchen - Türkiyemspor Mönchengladbach 4:1
Halbfinale
Sa., 03.01.26 19:36 Uhr Rheydter SV - Victoria Mennrath 2:3
Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Christoph Sikowski, Valon Bajraktari, Vitali Kwitko, Joel Bernards, Kevin Adrovic, Durukan Celik, Ahmet Sinan Ilhan, Mats Schleszies, Florian Vitia, Mohamedyasine Belhamri, Baris Ibrahim Dalbun
Victoria Mennrath: Olcay Türkoglu, Kerem Yücel, Sefa Caprak, Noah Kubawitz, Nasser El Aboussi, Alex Alexandrov, Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Marko Mitrasinovic, Erjon Duriqi, Miguel Werner, Johannes Minkiti
Tore: 0:1 Wadim Kuliew (8.), 0:2 Noah Kubawitz (9.), 1:2 Durukan Celik (12.), 1:3 Wadim Kuliew (14.), 2:3 Mats Schleszies (14.)
Sa., 03.01.26 19:53 Uhr SpVg Odenkirchen - TuS Wickrath 4:3 n.N.
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Alexander Draicchio, Marcel Schulz, Tom Salentin, Jan Pflipsen, Simon Beermann, Daniel Pfaffenroth, Samuelson Forestal, Robin Wolf, Pascal Moseler, Pascal Schmitz, Andrej Ferderer
TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Tim Bekkers, Moritz Virkus, Luis Erkelentz, Niklas Clemens, Nils Höffges, Petar Popovic, Jonas Bihn, Ruben Bruß, Quinton Washington, Dennis Richter, Silvio Cancian, Blessing Agyapong, Niek Gabriel Mäder
Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (5.), 1:1 Robin Wolf (10.), 2:1 (20. i.E.), 2:2 (20. i.E.), 3:2 (20. i.E.), 3:3 (20. i.E.), 4:3 (20. i.E.)
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 20:15 Uhr Rheydter SV - TuS Wickrath 2:4 nur Neunmeterschießen
Gruppe 1
So., 21.12.25 18:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SV Wickrathberg 7:1
So., 21.12.25 18:17 Uhr BW Meer - MSV Mönchengladbach 3:2
So., 21.12.25 18:34 Uhr SC Rheindahlen - Türkiyemspor Mönchengladbach 0:8
So., 21.12.25 18:51 Uhr MSV Mönchengladbach - SV Wickrathberg 4:3
So., 21.12.25 19:08 Uhr SC Rheindahlen - BW Meer 1:5
So., 21.12.25 19:25 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach 3:2
So., 21.12.25 19:42 Uhr SC Rheindahlen - MSV Mönchengladbach 4:4
So., 21.12.25 19:59 Uhr BW Meer - Polizei SV Mönchengladbach 0:3
So., 21.12.25 20:16 Uhr SV Wickrathberg - Türkiyemspor Mönchengladbach 0:9
So., 21.12.25 20:33 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SC Rheindahlen 3:1
So., 21.12.25 20:50 Uhr BW Meer - SV Wickrathberg 9:1
So., 21.12.25 21:07 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - MSV Mönchengladbach 7:1
So., 21.12.25 21:24 Uhr SV Wickrathberg - SC Rheindahlen 4:0
So., 21.12.25 21:41 Uhr MSV Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach 1:5
So., 21.12.25 21:58 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - BW Meer 7:3
Gruppe 2
Mo., 22.12.25 19:00 Uhr Eintracht Gladbach - FF Mönchengladbach 07 0:3
Mo., 22.12.25 19:17 Uhr SV Rot-Weiß Hockstein - SV Schelsen 0:0
Mo., 22.12.25 19:34 Uhr TuS Wickrath - FF Mönchengladbach 07 3:1
Mo., 22.12.25 19:51 Uhr Eintracht Gladbach - SV Rot-Weiß Hockstein 3:1
Mo., 22.12.25 20:08 Uhr SV Schelsen - TuS Wickrath 1:1
Mo., 22.12.25 20:25 Uhr FF Mönchengladbach 07 - SV Rot-Weiß Hockstein 3:2
Mo., 22.12.25 20:42 Uhr SV Schelsen - Eintracht Gladbach 4:0
Mo., 22.12.25 20:59 Uhr SV Rot-Weiß Hockstein - TuS Wickrath 1:4
Mo., 22.12.25 21:16 Uhr FF Mönchengladbach 07 - SV Schelsen 1:1
Mo., 22.12.25 21:33 Uhr TuS Wickrath - Eintracht Gladbach 5:1
Gruppe 3
Sa., 27.12.25 13:30 Uhr DJK Hehn - KFC Welate Roj Mönchengladbach 3:3
Sa., 27.12.25 13:47 Uhr Rheydter SV - SC Hardt 7:2
Sa., 27.12.25 14:04 Uhr Sportfreunde Neuwerk - KFC Welate Roj Mönchengladbach 9:0
Sa., 27.12.25 14:21 Uhr DJK Hehn - Rheydter SV 0:6
Sa., 27.12.25 14:38 Uhr SC Hardt - Sportfreunde Neuwerk 2:4
Sa., 27.12.25 14:55 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - Rheydter SV 0:7
Sa., 27.12.25 15:12 Uhr SC Hardt - DJK Hehn 3:3
Sa., 27.12.25 15:29 Uhr Rheydter SV - Sportfreunde Neuwerk 4:0
Sa., 27.12.25 15:46 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - SC Hardt 2:4
Sa., 27.12.25 16:03 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Hehn 7:1
Gruppe 4
Sa., 27.12.25 19:00 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - Fortuna Mönchengladbach 2:2
Sa., 27.12.25 19:17 Uhr SC Broich-Peel - SV 08 Rheydt II 7:5
Sa., 27.12.25 19:34 Uhr Victoria Mennrath - Fortuna Mönchengladbach 6:1
Sa., 27.12.25 19:51 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - SC Broich-Peel 4:7
Sa., 27.12.25 20:08 Uhr SV 08 Rheydt II - Victoria Mennrath 0:4
Sa., 27.12.25 20:25 Uhr Fortuna Mönchengladbach - SC Broich-Peel 2:5
Sa., 27.12.25 20:42 Uhr SV 08 Rheydt II - DJK/VfL Giesenkirchen 2:1
Sa., 27.12.25 20:59 Uhr SC Broich-Peel - Victoria Mennrath 0:5
Sa., 27.12.25 21:16 Uhr Fortuna Mönchengladbach - SV 08 Rheydt II 1:3
Sa., 27.12.25 21:33 Uhr Victoria Mennrath - DJK/VfL Giesenkirchen 5:3
Gruppe 5
So., 28.12.25 13:30 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - BV Grün-Weiß Holt 2:1
So., 28.12.25 13:47 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SV Lürrip 4:4
So., 28.12.25 14:04 Uhr 1. FC Mönchengladbach - BV Grün-Weiß Holt 3:0
So., 28.12.25 14:21 Uhr FC Blau-Weiß Wickrathhahn - Red Stars Mönchengladbach 2:2
So., 28.12.25 14:38 Uhr SV Lürrip - 1. FC Mönchengladbach 2:4
So., 28.12.25 14:55 Uhr BV Grün-Weiß Holt - Red Stars Mönchengladbach 4:3
So., 28.12.25 15:12 Uhr SV Lürrip - FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:2
So., 28.12.25 15:29 Uhr Red Stars Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach 5:2
So., 28.12.25 15:46 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SV Lürrip 2:1
So., 28.12.25 16:03 Uhr 1. FC Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn 1:2
Gruppe 6
So., 28.12.25 19:00 Uhr Germania Geistenbeck - FC Eintracht Güdderath 4:1
So., 28.12.25 19:17 Uhr Rot-Weiß Venn - SC Viktoria 04 Rheydt 1:0
So., 28.12.25 19:34 Uhr SpVg Odenkirchen - FC Eintracht Güdderath 5:1
So., 28.12.25 19:51 Uhr Germania Geistenbeck - Rot-Weiß Venn 2:4
So., 28.12.25 20:08 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - SpVg Odenkirchen 1:5
So., 28.12.25 20:25 Uhr FC Eintracht Güdderath - Rot-Weiß Venn 2:5
So., 28.12.25 20:42 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - Germania Geistenbeck 3:1
So., 28.12.25 20:59 Uhr Rot-Weiß Venn - SpVg Odenkirchen 2:6
So., 28.12.25 21:16 Uhr FC Eintracht Güdderath - SC Viktoria 04 Rheydt 0:3
So., 28.12.25 21:33 Uhr SpVg Odenkirchen - Germania Geistenbeck 10:0
Gruppe Z1
Di., 30.12.25 18:30 Uhr SC Broich-Peel - 1. FC Mönchengladbach 1:3
Di., 30.12.25 18:47 Uhr FF Mönchengladbach 07 - Sportfreunde Neuwerk 1:3
Di., 30.12.25 19:04 Uhr Rot-Weiß Venn - Polizei SV Mönchengladbach 2:4
Di., 30.12.25 19:21 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Mönchengladbach 5:2
Di., 30.12.25 19:38 Uhr Rot-Weiß Venn - FF Mönchengladbach 07 0:5
Di., 30.12.25 19:55 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - SC Broich-Peel 3:1
Di., 30.12.25 20:12 Uhr Rot-Weiß Venn - Sportfreunde Neuwerk 1:6
Di., 30.12.25 20:29 Uhr FF Mönchengladbach 07 - SC Broich-Peel 1:2
Di., 30.12.25 20:46 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Polizei SV Mönchengladbach 2:3
Di., 30.12.25 21:03 Uhr SC Broich-Peel - Rot-Weiß Venn 4:0
Di., 30.12.25 21:20 Uhr FF Mönchengladbach 07 - 1. FC Mönchengladbach 5:4
Di., 30.12.25 21:37 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 1:2
Di., 30.12.25 21:54 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Rot-Weiß Venn 3:5
Di., 30.12.25 22:11 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Broich-Peel 0:2
Di., 30.12.25 22:28 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - FF Mönchengladbach 07 0:0