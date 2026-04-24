Victor Kleinhenz wird neuer Coach beim FSV Frankfurt

Victor Kleinhenz übernimmt ab Sommer beim FSV Frankfurt. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Tagen, jetzt hat es der FSV Frankfurt auch offiziell bestätigt: Victor Kleinhenz übernimmt zur neuen Saison 2026/27 das Traineramt beim Südwest-Regionalligisten. Der erst 34 Jahre alte Coach hatte in der vergangenen Saison überregional für Schlagzeilen gesorgt, als er den 1. FC Schweinfurt 05 nach vielen gescheiterten Anläufen zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und damit zum Aufstieg in die 3. Liga führte. Nach einem für die Schnüdel äußerst unglücklichen Saisonverlauf musste Kleinhenz dann aber im Februar seinen Hut nehmen. Aktuell nimmt Kleinhenz am UEFA Pro-Lizenz-Lehrgang teil.

Victor Kleinhenz sagt zu seiner neuen Herausforderung: "Ich freue mich auf diese reizvolle Aufgabe beim FSV Frankfurt. Gemeinsam mit der Mannschaft und dem Umfeld möchte ich hier etwas mitgestalten und den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Dafür wurde in den letzten Jahren eine tolle Basis geschaffen – großen Respekt dafür an meinen Vorgänger und alle Beteiligten. Ich bin sicher, dass in diesem Verein Potenzial steckt und wir mit Leidenschaft und guter Teamarbeit erfolgreich sein werden."

Robert Lempka, Geschäftsführer FSV Frankfurt, erklärt in einem Pressestatement: "Mit Victor Kleinhenz verpflichten wir unseren Wunschkandidaten für die Cheftrainerposition. Er steht für aktiven, dominanten und modernen Fußball, verfügt über exzellente taktische Fähigkeiten und langjährige Erfahrung als Cheftrainer in der Regionalliga Bayern und der 3. Liga. Seine fachliche Kompetenz in Kombination mit seiner sympathischen und motivierenden Art haben uns vollends überzeugt. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit."



