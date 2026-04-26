Vichttal zurück im Titelkampf: Verdienter 2:1-Sieg gegen Spitzenreiter Bergisch Gladbach

Den Spitzenreiter im Zaum gehalten: Der VfL Vichttal mit Bismark Quayson (weiß-blaues Trikot) zeigte gegen Bergisch Gladbach, dass er auf Augenhöhe ist. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Der Spitzenreiter stolpert am Dörenberg. Mit aufopfernder Einsatzbereitschaft, Mut und viel spielerischer Qualität hat der VfL Vichttal das Topspiel in der Fußball-Mittelrheinliga gegen den SV Bergisch Gladbach verdient mit 2:1 (1:0) gewonnen. Das Team von Trainer Andi Avramovic ist damit bei fünf Punkten Rückstand und sechs noch verbleibenden Spieltagen wieder zurück im Titelkampf.

Im Gegensatz zur 2:3-Niederlage in Frechen hatte Avramovic Dogukan Türkmen, der seine Rotsperre abgesessen hat, für Bismark Quayson aufgeboten sowie auf der rechten Außenverteidigerseite Pepijn Schlösser für Canel Cetin. Beim Abschlusstraining am Freitag hatte sich Innenverteidiger Robin Ahns an der Leiste verletzt, sodass Kapitän Jan-Henrik Rother und der Youngster Jonas Hoss auf dieser Position agierten.

Von der ersten Minute an war der VfL Vichttal voll da. Wach, aufmerksam und sehr widerstandsfähig in den Zweikämpfen ließen die Hausherren keinen Zweifel aufkommen, dass sie dieses Spitzenspiel gewinnen wollten. Die Gäste begannen recht passiv und überließen den Vichttalern das Spiel. Dennoch hatten sie nach fünf Minuten die erste große Chance, als sie einen Freistoß kurz ausführten, Tristan Arndt auf der rechten Seite zum Flanken kam, Ardit Mimini den Ball in der Mitte aber nicht im Tor unterbringen konnte. In der neunten Minute setzte Sinan Ak für Vichttal einen Freistoß knapp links am Tor vorbei, wenig später scheiterte Yassine Ali Gnondi mit einem Schuss an Gästetorwart Robin Schulze.

„Wir hatten gesagt, dass die Basis, um das Spiel heute zu gewinnen, im Verteidigungsverhalten liegt“, sagte Avramovic nach dem Spiel. „Wir haben heute leidenschaftlich verteidigt. Da muss ich den Jungs ein Riesenkompliment machen.“

Zu richtig guten Gelegenheiten kam es im ersten Durchgang nicht, aber in der 36. Minute hätte der VfL in Führung gehen können, als zunächst Türkmens Schuss geblockt wurde und dann Ak freistehend am Torwart scheiterte.

Valerius trifft vom Punkt

Vier Minuten später dann die Führung: Türkmen spielte einen schönen Diagonalball in die Spitze. Von Schlösser kam der Ball zu Ak, der im Sechzehner regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Niklas Valerius sicher.

Nach der Pause präsentierten sich die Gäste wesentlich engagierter. Aber auch der VfL Vichttal kam gut aus der Kabine. In der 54. Minute bediente Valerius Ak, der erneut am Torhüter scheiterte.

Nach genau einer Stunde verhinderte Vichttals Torhüter Frederik Said mit einer sehr guten Parade eines Schusses von Sofian Amaadacho den Ausgleich. Danach erhöhte Bergisch Gladbach den Druck, Vichttal stand nun im tieferen Block, hatte weniger Ballbesitz. In der 65. Minute hielt Said erneut gut. Aussichtsreiche Standardsituationen nutzten die Gäste nicht.

In der 72. Minute wechselte Avramovic Bismark Quayson für Sinan Ak ein. Und zehn Minuten später kam dieser energisch über rechts, passte in den Strafraum, wo Türkmen verlängerte und Henrik Artz nur noch zum 2:0 einschieben musste.

Bergisch Gladbach gab nicht auf und schaffte in der 90. Minute den Anschlusstreffer durch Sami Akremi. Der gute Regionalliga-Schiedsrichter Luca Marx zeigte sechs Minuten Nachspielzeit an. Es wurden fast neun bange. Der schnelle Henrik Artz hätte für den VfL die Erlösung herbeiführen können, als er bei einem Konter alleine auf das gegnerische Tor zulief, den Torwart ausspielte, dann aber nicht mehr genug Kraft in den Schuss setzen konnte, sodass ein Gladbacher Abwehrspieler das Leder abfing. Für die Erlösung sorgte dann der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Die Party auf dem Dörenberg konnte Fahrt aufnehmen.

„Wir haben ein bisschen Anlauf gebraucht, bis wir endlich mal im obersten Regal drei Punkte einfahren“, freute sich Avramovic über den Sieg gegen den Spitzenreiter. Im Hinspiel hatte es eine Niederlage gegeben und gegen Hohkeppel in zwei Spielen nur einen Punkt. Gegen Siegburg können die Vichttaler nach der Hinrundenniederlage dort noch einmal gegen eine Top-Vier-Mannschaft die volle Ausbeute holen. Nächste Woche geht es aber erst mal zum FC Wegberg-Beeck.

Weitere Ergebnisse:

Fort. Köln II – Teut. Weiden 3:3: 0:1, 0:2 Futi (5., 7.), 1:2 Sobiech (42.), 2:2 Sadio (53.), 2:3 Guncati (62.), 3:3 Eismann (65./Foulelfmeter) Gelb-Rot: Guncati (90.+4/Weiden)

Merten – Sportfr. Düren 6:0: 1:0 Okoroafor (15.), 2:0 Fehlinger (22.), 3:0 Oubelkhiri (30.), 4:0 Salman (51.), 5:0 Malaab (61./Handelfmeter), 6:0 Salman (72.)

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