Vichttal nun erster Verfolger Die Avramovic-Elf konnte sich mit dem fünften Sieg in Folge beim FC Hennef mit 0:2 durchsetzen. von Niklas Lohrer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Valerius traf erneut für den nun Tabellenzweiten – Foto: Michael Schneiders

Der VfL Vichttal hat seine beeindruckende Serie fortgesetzt und beim FC Hennef 05 mit 2:0 gewonnen. In einer zähen, umkämpften und lange ausgeglichenen Partie sorgten ein Elfmeter und eine Einzelaktion für die Entscheidung.

Zähe Partie auf schwierigem Geläuf Auf dem schwer bespielbaren Naturrasen entwickelte sich von Beginn an ein intensives aber auch zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften lieferten sich viele Zweikämpfe, klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang gehörte Hennef, als ein Ball nach einer Flanke nur an der Latte landete. Auf der anderen Seite wurde Vichttal vor allem nach Standards gefährlich. Einmal klärten die Gastgeber auf der Linie, ein weiteres Mal parierte der Hennefer Schlussmann stark.

Valerius vom Punkt Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein enges Duell. In der 62. Minute fiel dann die Entscheidung zugunsten der Gäste: Nach einem Foul an Pep Schlösser zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Niklas Valerius verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 0:1. Die endgültige Entscheidung fiel in der 77. Minute. Nach einem Einwurf setzte sich Sinan Ak stark durch, dribbelte bis an den Strafraum und schloss ins Eck zum 0:2 ab.