Vichttal nun erster Verfolger

Der VfL Vichttal hat seine beeindruckende Serie fortgesetzt und beim FC Hennef 05 mit 2:0 gewonnen. In einer zähen, umkämpften und lange ausgeglichenen Partie sorgten ein Elfmeter und eine Einzelaktion für die Entscheidung.
Auf dem schwer bespielbaren Naturrasen entwickelte sich von Beginn an ein intensives aber auch zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften lieferten sich viele Zweikämpfe, klare Torchancen blieben zunächst Mangelware.
Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang gehörte Hennef, als ein Ball nach einer Flanke nur an der Latte landete. Auf der anderen Seite wurde Vichttal vor allem nach Standards gefährlich. Einmal klärten die Gastgeber auf der Linie, ein weiteres Mal parierte der Hennefer Schlussmann stark.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein enges Duell. In der 62. Minute fiel dann die Entscheidung zugunsten der Gäste: Nach einem Foul an Pep Schlösser zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Niklas Valerius verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 0:1.
Die endgültige Entscheidung fiel in der 77. Minute. Nach einem Einwurf setzte sich Sinan Ak stark durch, dribbelte bis an den Strafraum und schloss ins Eck zum 0:2 ab.
Nur eine Minute später schwächte sich Hennef zusätzlich: Sopo sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (78.).
Vichttals Co-Trainer Sanjin Talic zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft:
„Wir haben eine reife Leistung für den fünften Sieg in Folge gebraucht, gegen einen griffigen Gegner, der auch in Unterzahl nie aufgab und uns alles abverlangte.“Er hob vor allem die Spielumstände hervor: „Der Großteil der Chancen waren Standards, da der unebene Platz und die Robustheit beider Teams den Spielfluss ständig unterbrach.“
Auf Hennefer Seite überwog trotz Leistungssteigerung der Frust. Sportlicher Leiter Frank Fußhöller erklärte: „Es war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber unserem letzten Spiel gegen Pesch. Am Ende können wir uns davon aber leider nichts kaufen.“ Die spielentscheidende Elfmeterszene sorgte auch für Diskussionen: „Aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung, da der Verteidiger bei der Grätsche den Ball trifft.“
Durch den fünften Sieg in Serie springt Vichttal auf Rang zwei und ist nun erster Verfolger von Tabellenführer Bergisch Gladbach. Der Rückstand beträgt fünf Punkte. Für Hennef bleibt die Situation im Tabellenkeller unverändert. Man verpasste die Chance, sich weiter Luft zu verschaffen.