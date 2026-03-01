Vichttal holt Last-Minute Sieg

Henrik Artz traf zum viel umjubelten 3:2 in der Nachspielzeit – Foto: LaBima

Der VfL Vichttal hat das Spiel gegen Fortuna Köln II mit 3:2 für sich entschieden und damit den fünften Tabellenplatz in der Mittelrheinliga verteidigt. In einer intensiven und emotionalen Partie am Dörenberg fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit.

Doch die Fortuna-Reserve zeigte Moral. Nur zwei Minuten später verkürzte Seo auf 2:1 (37.), ehe Aksoy kurz vor dem Pausenpfiff den 2:2-Ausgleich erzielte (44.). Beide Teams präsentierten sich im ersten Durchgang maximal effektiv.

Wie im Vorfeld erwartet entwickelte sich ein enges Duell auf Augenhöhe. Vichttal nutzte seine erste echte Gelegenheit zur Führung: In der 19. Minute traf Ali Gnondi zum 1:0. In der 35. Minute legte Niklas Valerius das 2:0 nach.

Bemerkenswert: Vor Gnondi, Valerius und Henrik Artz hatte Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch im Vorfeld ausdrücklich gewarnt. Alle drei sollten entscheidend in Erscheinung treten.

Artz trifft in der Nachspielzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es intensiv. Fortuna hielt dagegen und hatte selbst die Chance auf das 3:2. In der 82. Minute sah Joran Sobiech jedoch die Gelb-Rote Karte. Das war ein Knackpunkt in der Schlussphase.

Mit nur noch einem gelernten Innenverteidiger auf dem Platz gerieten die Gäste zunehmend unter Druck. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schlug Vichttal schließlich zu: Henrik Artz traf nach Halbfeldflanke per Kopf zum umjubelten 3:2 (90+2.) und entschied die Partie.





"Nur noch ein gelernter Innenverteidiger auf dem Platz"

Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch haderte nach Abpfiff mit dem Spielverlauf: „Das war eine sehr unglückliche Niederlage. Ein Remis wäre verdient gewesen. Vieles ist gegen uns gelaufen.“

Er verwies auf personelle Rückschläge: „Wir mussten auf den erkrankten Abwehr-Routinier Mario Weber verzichten. Dessen Ersatz Aleksandar Georgiev verletzt sich nach 13 Minuten. Dann holen wir ein 0:2 noch vor der Pause auf und beweisen Moral. In der zweiten Halbzeit haben wir die Chance auf das 3:2 und bieten dem Gegner Paroli. Dann geraten wir in Unterzahl, Joran Sobiech sieht Gelb-Rot, und mit nur noch einem Innenverteidiger auf dem Platz kassieren wir das 2:3 in der zweiten Minute der Nachspielzeit.“





„Den fünften Tabellenplatz verteidigt“

Vichttals Co-Trainer Sanjin Talic ordnete die Partie differenziert ein: „Das Spiel war wie erwartet sehr eng, intensiv und emotional. In der ersten Halbzeit waren beide Teams auf Augenhöhe und maximal effektiv.“

Mit Blick auf die zweite Hälfte zeigte er sich zufrieden: „Aufgrund unserer Leistung in der zweiten Halbzeit war der Sieg verdient, auch wenn der entscheidende Treffer in der letzten Minute gefallen ist. In erster Linie haben wir gegen einen starken Gegner den fünften Tabellenplatz verteidigt.“

Mit nun 33 Punkten bleibt Vichttal Rang fünf und verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter Bergisch Gladbach auf fünf Zähler. Fortuna Köln II spielt trotz der Niederlage weiterhin eine starke Saison und steht mit 27 Punkten auf Platz acht.

Talic richtete den Blick abschließend nach vorne: „Wir wollen wöchentlich unsere PS auf den Platz bringen und guten Fußball in der Mittelrheinliga spielen.“ Sorgen bereitet lediglich, dass Nuredin Ali Khan mit Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung ausgewechselt werden musste.