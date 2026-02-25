VfVuJ Winden kann Tabellenführung ausbauen, Wenau gegen Burgwart Kreisliga A Düren: Tabellenführer VfVuJ Winden gastiert am Donnerstag beim Schlusslicht Rhenania Lohn. Vor dem 17. Spieltag treffen sich außerdem Jugendsport Wenau und der FC Düren 77. von red · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

Winden hat gute Chancen auf die Rückkehr in die Bezirksliga. – Foto: Marian Stanienda

Vor dem 17. Spieltag der Kreisliga A Düren stehen noch zwei Nachholspiele an: Tabellenführer VfVuJ Winden muss zum Schlusslicht Rhenania Lohn und könnte am Donnerstag schon acht Punkte Vorsprung auf den FC Düren 77 haben. Außerdem gastiert Germania Burgwart bei Jugendsport Wenau. Am Freitag steigt unter anderem das Topspiel zwischen Borussia Freialdenhoven und dem FC Golzheim. >>> Diese Spiele fallen in Düren aus

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr Jugendsport Wenau Wenau Salingia Barmen Barmen 15:00 PUSH