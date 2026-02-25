 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

VfVuJ Winden kann Tabellenführung ausbauen, Wenau gegen Burgwart

Kreisliga A Düren: Tabellenführer VfVuJ Winden gastiert am Donnerstag beim Schlusslicht Rhenania Lohn. Vor dem 17. Spieltag treffen sich außerdem Jugendsport Wenau und der FC Düren 77.

von red · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser
Winden hat gute Chancen auf die Rückkehr in die Bezirksliga.
Winden hat gute Chancen auf die Rückkehr in die Bezirksliga. – Foto: Marian Stanienda

Vor dem 17. Spieltag der Kreisliga A Düren stehen noch zwei Nachholspiele an: Tabellenführer VfVuJ Winden muss zum Schlusslicht Rhenania Lohn und könnte am Donnerstag schon acht Punkte Vorsprung auf den FC Düren 77 haben. Außerdem gastiert Germania Burgwart bei Jugendsport Wenau. Am Freitag steigt unter anderem das Topspiel zwischen Borussia Freialdenhoven und dem FC Golzheim.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Die Nachholspiele in Düren

Morgen, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
19:30live
Lohn - Winden

Morgen, 19:30 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
19:30
Wenau - Burgwart

Das sind die Spiele des 17. Spieltags

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
19:30
F´aldenhoven - Golzheim

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
19:30live
SC Jülich/SV Ho... - H.-Stammeln

Sa., 28.02.2026, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
18:30
Koslar - Düren 77

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
14:30
Frenz - SW Düren

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
14:30
Lohn - Burgwart

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00live
Oberzier - Welldorf

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Winden - Nörvenich

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Wenau - Barmen

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

18. Spieltag
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Borussia Freialdenhoven
So., 08.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Viktoria Koslar
So., 08.03.26 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - BC Oberzier
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - JSV Frenz
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Jugendsport Wenau
So., 08.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Rhenania Lohn

19. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Salingia Barmen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Düren
So., 15.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - FC Golzheim
So., 15.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - FC Düren 77
So., 15.03.26 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - VfVuJ Winden
So., 15.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart
So., 15.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SG Nörvenich-Hochkirchen

