VfVuJ Winden kann Tabellenführung ausbauen, Wenau gegen Burgwart

Vor dem 17. Spieltag der Kreisliga A Düren stehen noch zwei Nachholspiele an: Tabellenführer VfVuJ Winden muss zum Schlusslicht Rhenania Lohn und könnte am Donnerstag schon acht Punkte Vorsprung auf den FC Düren 77 haben. Außerdem gastiert Germania Burgwart bei Jugendsport Wenau. Am Freitag steigt unter anderem das Topspiel zwischen Borussia Freialdenhoven und dem FC Golzheim.
18. Spieltag
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Borussia Freialdenhoven
So., 08.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Viktoria Koslar
So., 08.03.26 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - BC Oberzier
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - JSV Frenz
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Jugendsport Wenau
So., 08.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Rhenania Lohn
19. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Salingia Barmen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Düren
So., 15.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - FC Golzheim
So., 15.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - FC Düren 77
So., 15.03.26 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - VfVuJ Winden
So., 15.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart
So., 15.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SG Nörvenich-Hochkirchen