Viele Spiele fallen in Düren aus - der Ausfallticker

Die Absagen in der Übersicht. – Foto: Thomas Rinke

Am Wochenende steigt im Kreis Düren der erste Amateurfußball-Spieltag des Jahres, doch die Witterung sorgt für die ein oder andere Absage. FuPa zeigt euch im Ausfallticker alle Spiele, die am Wochenende ausfallen. Klickt nachfolgenden auf den entsprechenden Link, um die Live-Ansicht zu sehen. Der Ausfallticker wird mehrmals täglich aktualisiert.

Vereine mit Kunstrasenplatz haben bei Regen und Frost natürlich oftmals einen Vorteil, deshalb wundert es auch nur wenig, dass die bisherigen Absagen primär aus der ländlicheren Region stammen. Außerhalb der Dürener Stadt sind Rasenplätze nämlich deutlich häufiger vertreten.

Der geplante Start in der Kreisliga A Düren

16. Spieltag

Sa., 21.02.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Düren

Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Rhenania Lohn

So., 22.02.26 12:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - VfVuJ Winden

So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Jugendsport Wenau

So., 22.02.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - BC Oberzier

So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Borussia Freialdenhoven

So., 22.02.26 15:45 Uhr SG Germania Burgwart - JSV Frenz



