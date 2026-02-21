 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Viele Spiele fallen in Düren aus - der Ausfallticker

Im Fußballkreis Düren soll an diesem Wochenende eigentlich die Saison starten, doch viele Spiele fallen wegen der Witterung aus.

von red · Heute, 13:19 Uhr
Die Absagen in der Übersicht.
Die Absagen in der Übersicht. – Foto: Thomas Rinke

Am Wochenende steigt im Kreis Düren der erste Amateurfußball-Spieltag des Jahres, doch die Witterung sorgt für die ein oder andere Absage. FuPa zeigt euch im Ausfallticker alle Spiele, die am Wochenende ausfallen. Klickt nachfolgenden auf den entsprechenden Link, um die Live-Ansicht zu sehen. Der Ausfallticker wird mehrmals täglich aktualisiert.

>>> Alle Absagen / Ausfälle im Kreis Düren am Samstag, 21. Februar 2026

>>> Alle Absagen / Ausfälle im Kreis Düren am Sonntag, 22. Februar 2026

________

Vereine mit Kunstrasenplatz haben bei Regen und Frost natürlich oftmals einen Vorteil, deshalb wundert es auch nur wenig, dass die bisherigen Absagen primär aus der ländlicheren Region stammen. Außerhalb der Dürener Stadt sind Rasenplätze nämlich deutlich häufiger vertreten.

>>> Hier geht es zu den Dürener Ligen auf FuPa

Der geplante Start in der Kreisliga A Düren

16. Spieltag
Sa., 21.02.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Düren
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Rhenania Lohn
So., 22.02.26 12:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - VfVuJ Winden
So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Jugendsport Wenau
So., 22.02.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - BC Oberzier
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Borussia Freialdenhoven
So., 22.02.26 15:45 Uhr SG Germania Burgwart - JSV Frenz

17. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - FC Golzheim
Sa., 28.02.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Düren 77
So., 01.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - Schwarz-Weiß Düren
So., 01.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - SG Germania Burgwart
So., 01.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Salingia Barmen
So., 01.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 01.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Nörvenich-Hochkirchen