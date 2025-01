VfV 06 will Spielrhythmus weiterentwickeln

Am Samstag um 14 Uhr testet der VfV 06 Hildesheim auf heimischem Kunstrasen in der Dieter-Bettels-Fußballarena gegen den Landesligisten SV Ramlingen-Ehlershausen. Nach der 2:4-Niederlage im ersten Testspiel beim Regionalligisten Bremer SV möchte das Team von Marcel Hartmann und Marc Vucinovic nun auch ergebnistechnisch einen Schritt nach vorne machen. Der Fokus liegt jedoch weiterhin darauf, nach der Winterpause den Spielrhythmus rechtzeitig vor der zweiten Saisonhälfte zu finden.

Die Gäste aus Ramlingen reisen mit Rückenwind an: Im ersten Testspiel setzten sie sich am vergangenen Wochenende mit 2:0 gegen das Oberliga-Spitzenteam des HSC Hannover durch. Der VfV 06 ist also gewarnt, die Aufgabe dürfte eine echte Herausforderung werden.

Die Partie markiert einen weiteren wichtigen Baustein in der Vorbereitung auf die kräftezehrende zweite Saisonhälfte in Liga und Pokal, die in wenigen Wochen beginnt. Die Domstadtelf setzt darauf, sowohl im körperlichen als auch taktischen Bereich Fortschritte zu machen, um gestärkt in die kommenden Pflichtspiele zu starten.