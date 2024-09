– Foto: Lennart Blömer

VfV 06 Hildesheim peilt vierten Sieg in Folge an Am Sonntag wartet der VfL Oldenburg – Hildesheim will Spitzenplatz festigen

Nach drei Siegen in Serie strebt der VfV 06 Hildesheim im Auswärtsspiel beim VfL Oldenburg den vierten Erfolg in Folge an. Mit einem erneuten Dreier will die Mannschaft von Cheftrainer Patrick Degen ihre Position in der Oberliga Niedersachsen weiter stabilisieren. Oldenburg hingegen steckt nach einem durchwachsenen Start im Mittelfeld fest.

Der VfV 06 Hildesheim geht am Sonntag voller Zuversicht in das Auswärtsspiel beim VfL Oldenburg. Die Mannschaft aus der Domstadt konnte zuletzt eine makellose Woche mit drei Siegen aus drei Spielen verbuchen und will diesen Lauf nun auch im Hans-Prull-Stadion auf Kunstrasen fortsetzen. Dabei trifft die Elf von Trainer Benjamin Duda auf einen Gastgeber, der mit sechs Punkten aus fünf Spielen nur im Mittelfeld der Tabelle rangiert und bislang eine durchwachsene Saison erlebt. Gestern, 15:00 Uhr VfL Oldenburg VfL Oldenb. VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. 2 2 Abpfiff