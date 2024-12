VfR Willstätt verstärkt sich mit Luka Petrovic vom Kehler FV

Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler kam beim KFV in der Verbands- und Landesliga nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Nun will er dem VfR Willstätt in der Bezirksliga mit einem Stammplatz zum Klassenerhalt verhelfen. Luka Petrovic folgt damit seinem jüngeren Bruder Maksim, der in der Winterpause der vergangenen Saison vom Kehler FV zum VfR Willstätt wechselte. Beide Brüder begannen bei ihrem Heimatverein VfR Willstätt mit dem Fußballspielen und spielten in der Jugend unter anderem bei höherklassigen Mannschaften wie dem Offenburger FV und dem Kehler FV. „Wir freuen uns, mit Luka ein weiteres Willstätter Eigengewächs im Kader unserer ersten Mannschaft begrüßen zu dürfen. Luka wird uns mit seiner Qualität auf dem Platz sofort weiterhelfen, er kennt die Mannschaft und wird sich schnell integrieren“, so der Spielausschussvorsitzende des VfR Willstätt Adrian Heck. Leider muss der VfR Willstätt auch bei den Herren einen Abgang vermelden. Eigengewächs Tim Meyer zieht es zur SpVgg Kehl-Sundheim, wo sich der Torhüter mehr Spielanteile in der Reservemannschaft erhofft. Nach den Sommer-Neuzugängen Louis Hengst und Roman Lau war Tim Meyer in der Willstätter Torhüter-Rangliste auf den vierten Platz abgerutscht und hatte in der Vorrunde auf seiner Position kaum Einsatzzeiten. „Tim wird uns in der Reserve menschlich sehr fehlen, dennoch können wir seine Entscheidung nachvollziehen und möchten seinem Wechselwunsch nachkommen. Er wird dem VfR weiterhin in seiner Funktion im Vorstand erhalten bleiben“. So der VfR Vorsitzende Stefan Hochwald. Am Wochenende steht für den VfR Willstätt das eigene Hallenturnier um den Pokal der Sparkasse Hanauerland und am Samstag, 11. Januar, das Hohberg-Hallenmasters in Niederschopfheim auf dem Programm. Am Freitag, 07. Februar, begrüßt VfR-Trainer Thomas Brombach seine Mannschaft zum Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf die Rückrunde.