Der VfR Warbeyen ist derzeit kaum aufzuhalten. – Foto: Pascal Derks

VfR Warbeyen plant Vorentscheidung Der Regionalligist kann am Sonntag den einzigen Verfolger abschütteln. Verlinkte Inhalte Frauen-RL West Fortuna Köln VfR Warbeyen

Sobald Sandro Scuderi im Juni auf seine Ambitionen für die neue Saison in der Regionalliga der Frauen angesprochen wurde, hütete sich der Coach des VfR Warbeyen noch, das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen. Das gehöre sich so früh vor der Saison nicht, sagte er damals. Man wolle erst einmal Konstanz ins eigene Spiel bringen und dafür sorgen, dass keine Mannschaft an der Tabellenspitze enteilt.

Spitzenduell mit Köln Rund fünf Monate später hat der VfR Warbeyen die Chance, genau das zu tun. Der Vizemeister der Vorsaison führt die Tabelle mit einer fast perfekten Punkteausbeute (36) an, stellt die treffsicherste Offensive (50 Tore) und die stabilste Defensive (acht Gegentore) der dritthöchsten Spielklasse. Zuletzt gelangen neun Siege in Serie. Wer soll den VfR Warbeyen in dieser Saison stoppen?

Heute, 13:00 Uhr VfR Warbeyen VfR Warbeyen SC Fortuna Köln Fortuna Köln 4 0 PUSH Anscheinend ist dazu höchstens Fortuna Köln in der Lage. Der Tabellenzweite (31 Punkte) ist am Sonntag ab 13 Uhr im Sportzentrum Unterstadt zu Gast und kann den Rückstand auf den Tabellenführer auf zwei Zähler verkürzen – das Titelrennen wäre wieder vollkommen offen. Eine, die etwas dagegen hat, ist Jolina Opladen. Die Torjägerin des VfR Warbeyen erzielte beim Warbeyener 1:0-Erfolg im Hinspiel den entscheidenden Treffer und trifft aktuell wie am Fließband. Mit sieben Treffern, die Opladen in den vergangenen beiden Spielen erzielt hat, hat sie sich an die Spitze des Torjäger-Rankings gesetzt.