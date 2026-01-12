VfR Warbeyen flüchtet in die Halle – und der Trainer freut sich

Die Wetterbedingungen am Niederrhein fordern weiter das Improvisationstalent der Verantwortlichen des VfR Warbeyen heraus. Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Frauen-Bundesliga bleibt eingeschränkt. Denn das für Sonntag angesetzte Testspiel gegen die A-Junioren der Sportfreunde Broekhuysen (Leistungsklasse) musste ausfallen, da die Stadt Straelen die Platzsperrung angesichts der anhaltenden Minusgrade nicht aufgehoben hatte. Das Trainerteam um Sandro Scuderi machte aus der Not aber eine Tugend.
Der Coach und seine Mitstreiter stellten kurzerhand ein Alternativprogramm auf die Beine. Weil der Zweitligist am Samstag, 17. Januar, bei den Volksbank Hallen-Masters in Viersen antritt, ging es kurzfristig für eine zweistündige Trainingseinheit in die Halle. Das traditionsreiche Turnier des Dülkener FC findet in diesem Jahr zum 33. Mal statt. Die Titelkämpfe der Frauen werden zum 20. Mal ausgetragen.
„Das Hallentraining hat da ganz gut reingepasst. Wir hatten endlich mal wieder eine schöne Einheit mit Ball und konnten uns parallel auf das Turnier vorbereiten – so konnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, sagt Sandro Scuderi, der bereits am Freitag und am Samstag improvisierte Trainingseinheiten anberaumt hatte. „Freitag haben wir eine Laufeinheit eingelegt. Am Samstag hatten wir eine tolle Indoor-Einheit bei einem Boxtrainer. Es ist gut, dass wir die drei Tage produktiv nutzen konnten“, so Scuderi.
Dem Hallenturnier in Viersen fiebert der Warbeyener Trainer freudig entgegen. Scuderi: „Es ist immer ein tolles Gefühl, in die Halle zu kommen. Ich liebe den Hallenfußball seit dem Kleinkindalter. Als ich Trainer beim SV Straelen war, waren die Hallen-Kreismeisterschaften immer ein Highlight. Die Stimmung ist gut und man ist sehr nah dran am Geschehen.“
Am Samstag will der VfR-Coach eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken. „Wir werden das Ganze ernsthaft angehen und vor allem auf die technisch versierten Spielerinnen setzen“, sagt Sandro Scuderi.
