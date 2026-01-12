VfR Warbeyen flüchtet in die Halle – und der Trainer freut sich

Dem Hallenturnier in Viersen fiebert der Warbeyener Trainer freudig entgegen. Scuderi: „Es ist immer ein tolles Gefühl, in die Halle zu kommen. Ich liebe den Hallenfußball seit dem Kleinkindalter. Als ich Trainer beim SV Straelen war, waren die Hallen-Kreismeisterschaften immer ein Highlight. Die Stimmung ist gut und man ist sehr nah dran am Geschehen.“

Am Samstag will der VfR-Coach eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken. „Wir werden das Ganze ernsthaft angehen und vor allem auf die technisch versierten Spielerinnen setzen“, sagt Sandro Scuderi.