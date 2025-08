Der Saisonstart von Warbeyen rückt näher. – Foto: Pascal Derks

VfR Warbeyen bringt sich weiter in Form Der Neuling in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen absolviert derzeit ein Trainingslager mit einem Testspiel am Sonntag zum Abschluss. Für drei Spielerinnen gab es zudem ein Fotoshooting beim Marketingtag des DFB in Frankfurt.

Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass Sandro Scuderi beim VfR Warbeyen, der damals noch in der Niederrheinliga der Frauen spielte, als Trainer das Ruder übernommen hat. Seither hat der heute 45-jährige Übungsleiter die Mannschaft insgesamt sechs Mal durch die Sommervorbereitung geführt. Da machen sich naturgemäß gewisse Routinen breit. Manche Abläufe bewähren sich einfach. So finden die Athletik- und Krafteinheiten beispielsweise alle Jahre wieder im Allround Sports Kleve statt.

Pflichtspielauftakt rückt näher Auch in diesem Jahr waren die Fußballerinnen des VfR, die schon bald erstmals in der Zweiten Bundesliga um Punkte kämpfen werden, für zwei Wochen Dauergast in dem Fitnessstudio. Das liegt ganz nebenbei auch unweit des Klever Forstgartens, wo man in der Sommer- und Winterpause gleichermaßen nicht selten einer Horde Läuferinnen in den schwarz-weißen Trainingsoutfits des VfR Warbeyen begegnen kann. Ausdauerläufe gehören halt auch zum Programm, wenn die Fitness irgendwann stimmen soll.

Und doch ist in Scuderis siebtem Sommer am Duvenpoll alles ein wenig anders. Die Spannung im Lager des VfR Warbeyen steigt von Tag zu Tag, das Debüt in der Zweiten Bundesliga am 24. August rückt immer näher. Unter der Woche ließen sich Moisa Verkuijl, Yaël Mollink und Rahel Lang bei den Marketing-Tagen des DFB ablichten.