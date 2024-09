VFR Voxtrup II verschafft sich Luft im Tabellenkeller

VFR Voxtrup II - OSC 2:1 (2:0)

"Wir haben uns nach all den Nackenschläge endlich belohnt. Das Spiel hatten wir komplett im Griff! Sowohl defensiv, als auch offensiv haben wir eine gute Leistung gezeigt. Statt mit dem dritten Tor den Deckel drauf zu setzen, kassieren wir völlig unnötig noch den Anschlusstreffer. Danach haben wir Leidenschaft und Bereitschaft gezeigt um die wichtigen und verdienten drei Punkte bei uns in Voxtrup zu behalten. Ich bin stolz auf meine Jungs und die haben es sich mehr als verdient,“ sagte uns Hugo Sobral (VFR II).

"Wenn du es immer schaffst in der Offensive und in der Defensive in Unterzahl zu sein und dann auch noch immer einen Schritt zu spät kommst, weil du immer nur auf eine Situation reagierst, dann kannst du ein Spiel nicht gewinnen. Wenn du dann auch noch immer wieder dieselben haarsträubenden Fehler im Aufbauspiel machst und somit den Gegner zum Tore schießen einlädst, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man am Ende die Spiele auch noch verliert. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, dass wir in der Tabelle nicht nach oben gucken müssen. Dort wo wir stehen, müssen anderen Tugenden auf den Platz gebracht werden. Da hilft weder Bruder Leichtfuss und auch keine Schönspielerei. Wenn wir den Schalter nicht bald umgelegt bekommen, wird das eine ganz harte Nummer, lautet das Statement von Derek Cooper (OSC).

VFR Voxtrup II feiert den verdienten Sieg gegen OSC. – Foto: Michael Eggert

SF Schledehausen - SV Hellern 4:2 (1:0)

Bes. Vorkommnis: 67. Min gelb/rote Karte gg SV Hellern

"Schledehausen hat schon gut Druck gemacht und konnte immer wieder durch die langen Bälle ihre gefährlichen Angreifen in Szene setzen. Wenn du vorne mit Dieckmann, Mathew und Wisniewski agierst ist das schon eine sehr hohe Qualität in unserer Liga. Nach dem 1:0 haben wir es nicht geschafft, dass sauber und konzentriert zu verteidigen und wenn du in Unterzahl gerätst wird es auch nicht einfacher.

Ich glaube einen Punkt hätten wir schon verdient gehabt aber auch nicht mehr, lautet das Fazit von Felix Zimmermann (SV Hellern).