VfR verlängert mit Talic und hat Planungen für 2. Mannschaft Trainer geht in sein drittes Jahr beim Würselener Bezirksligisten ++ Neues Konzept soll 2. Mannschaft stärken

Darüber verständigten sich der Verein und der 42-Jährige bereits im Dezember. Der Sportliche Leiter Pawlos Dimopoulos (kleineres Foto) freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Die Chemie stimmt. Wir sind sehr zufrieden mit Sanjins Arbeit, sehen uns sportlich auf einem guten Weg und möchten das Team gemeinsam weiterentwickeln.“



Bei der in der Kreisliga C spielenden 2. Mannschaft kam es in der Winterpause zu einem Trainerwechsel: Ralf Lahaye, Tuncay Akcacik und Stefan Dorando sind nicht mehr an Bord, wobei sich der VfR-Vorstand für das Engagement des Trios herzlich bedankt. Ab sofort wird das Team wieder von Dominik Römgens trainiert, der bereits bis 2020 bei der VfR-Reserve in der Verantwortung stand.



Mit ihm stießen nun ehemalige VfR-Akteure zum Kader hinzu. So kickte Tobias Sodar einst in der Würselener A-Jugend, zum Kader der 1. Mannschaft zählten früher unter anderem Herman Athisy, Nils Dovern, Marcel Koss und Yannic Spera. „Damit machen wir den ersten Schritt, um 1. und 2. Mannschaft mehr zusammenzuführen“, schildert Dimopoulos, der zugleich einen Einblick in das künftige Konzept der „Zweiten“ gibt: „Die 2. Mannschaft soll auf einen Stamm erfahrener Spieler zurückgreifen können und zugleich für Spieler aus unserer Jugend einen guten Einstieg in den Seniorenbereich darstellen. In dieser Konstellation soll es in der nächsten Spielzeit idealerweise gelingen, um den Aufstieg in die Kreisliga B mitzuspielen.“