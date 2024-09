VfR Heilbronn mit Heimsieg, FC Esslingen behauptet sich beim TSV Berg

Im Topspiel des 4. Spieltags setzte sich der FC Holzhausen mit einem überzeugenden 5:0-Auswärtssieg gegen die TSG Tübingen durch. Janik Michel eröffnete den Torreigen in der 24. Minute, bevor Carlos Konz (31.) und Fabio Pfeifhofer (32.) noch vor der Halbzeit auf 3:0 stellten. Kurz nach der Pause legte Michel sein zweites Tor nach (46.), bevor er per Foulelfmeter den 5:0-Endstand markierte (61.). ---

Türkspor Neckarsulm setzte sich mit einem klaren 3:0 gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall durch. Gianluca Trianni brachte die Hausherren früh in Führung (7.), Nick Hellmann erhöhte auf 2:0 (35.). Cristian Gilés Sanchez sorgte in der 74. Minute für die endgültige Entscheidung. Schwäbisch Hall musste das Spiel nach einer Roten Karte für Daniel Martin (81.) zu zehnt beenden. ---

In einer spannenden Partie gewann der TSV Oberensingen mit 2:1 gegen den TV Echterdingen. Simon Brandstetter (52.) und Marlon Lander (58.) trafen für Oberensingen, bevor Marc Mägerle in der 75. Minute für Echterdingen verkürzte. In der Schlussminute scheiterte Ismail Oguz vom Elfmeterpunkt, sodass Oberensingen den knappen Vorsprung über die Zeit brachte. ---

Die Sportfreunde Dorfmerkingen legten einen Blitzstart hin und siegten am Ende souverän mit 4:1 gegen den TSV Heimerdingen. Bereits in der 1. Minute brachte Tim Jablonski die Gastgeber in Führung, gefolgt von Daniel Nietzer, der in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Heimerdingen konnte durch Casian Ulici in der 51. Minute verkürzen, doch Fabian Adler (56.) und Fabian Ehrmann (70.) sorgten für klare Verhältnisse. ---

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach setzte sich gegen den VfL Pfullingen mit 3:0 durch. Tim Seidler brachte die Hausherren in der 39. Minute in Führung, bevor Nicola Zahner in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+6) das 2:0 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Johannes Eckl mit einem Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6). Pfullingens Marco Digel sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte. ---