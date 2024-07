VfR Fischeln: Saisonauftakt bei Fortuna Dilkrath

Es hätte erheblich schwerer kommen können für den neuen Landesligisten VfR Fischeln. Der Spielplan für die Saison 2024/2025 ist raus und das Team von Aufstiegstrainer Ronny Kockel beginnt die Spielzeit mit einem Heimspiel gegen Fortuna Dilkrath. Fortuna Dilkrath? Ja genau, gegen die Mannschaft, die in der vergangenen Saison im dritten Versuch gegen Bedburg-Hau wegen eines Treffers noch die Klasse gehalten hat und mit Fabian Wiegers, der am Heidend ins fünfte Jahr geht, einen Trainer mit Fischelner Vergangenheit hat.

Wiegers-Brüder mit Fischelner Vergangenheit

Der 34-Jährige war davor nämlich an der Kölner Straße als Co-Trainer der Oberligaelf unter Josef Cherfi tätig. Nach Cherfis Rücktritt zu Weihnachten übernahm er dann für gut ein halbes Jahr die alleinige Verantwortung. In Reihen der Fortunen steht mit Abwehrroutinier und Bruder Philipp Wiegers ein weiterer Akteur, der an der Kölner Straße gespielt hat. Allgemeiner Tenor bei den Fischelnern: Es hätte schwerer kommen können.