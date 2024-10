VfR Fischeln muss sich gegen Kapellen beweisen

Zu den Enttäuschungen der Spielzeit 2024/2025 gehören in der Landesliga, Gruppe 1 bisher zweifelsohne die Holzheimer SG und der SC Kapellen/Erft. Beide wurden dem engeren Favoritenkreis zugeordnet. Während die Holzheimer als Achter aber, wenn sie dann mal ins Laufen kommen sollten, zur Spitze mindestens noch Tuchfühlung haben, ist die für die Kapellener nur noch mit einem Fernglas zu erkennen. Sie rangieren auf Platz 15, der in der Endabrechnung den Abstieg bedeuten würde.

So., 27.10.2024, 15:30 Uhr

Dieses Team schlägt am Sonntag beim VfR Fischeln auf, der noch drei Zähler mehr auf der Habenseite hat als der Kontrahent. Aber zu den auf einem Relegationsplatz stehenden Armernern ist es nur noch ein Punkt. Diese Konstellation allein macht deutlich, wie wichtig für beide diese Partie ist.

Weiter fehlen werden die Urlauber Ilay Baris und Hun Brandon Danh Do. Auf was Trainer Ronny Kockel sonst zurückgreifen kann, hängt auch davon ab, wie das Pokalspiel unter der Woche in Dilkrath verlaufen ist.