VfR Fischeln klärt Trainerfrage für die neue Saison

Der VfR Fischeln hat die Trainerfrage für die kommende Spielzeit geklärt und sich für einen alten Bekannten an der Seitenlinie entschieden. Zur Saison 2026/27 übernimmt Fabian Wiegers den Posten - für ihn ist es dann bereits das dritte Engagement bei dem Bezirksligisten aus Krefeld. Derzeit ist Wiegers noch als Cheftrainer für den TSV Kaldenkirchen tätig.

Für Wiegers ist es im Sommer eine Rückkehr zu seiner ehemaligen Wirkungsstätte. Schon in der Saison 2018/19 trainierte er den VfR Fischeln hauptverantwortlich, zum Ende der abgelaufenen Spielzeit fungierte er al Co-Trainer an der Seite von Josef Cherfi. Nun wird er erneut in die Rolle des Hauptübungsleiters schlüpfen, was zugleich seine dritte Anstellung bei den Fischelnern markiert. Beim VfR unterschrieb der 36-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre.

"Fabian und ich kennen uns jetzt schon einige Zeit und waren stets im Austausch. Wir sind davon überzeugt, dass er genau der richtige Trainer ist, damit wir uns weiterentwickeln und zu alter Stärke zurückfinden. Gleichzeitig gilt unser Dank Jakob Scheller, der nach dem Abstieg in einer schwierigen Phase übernommen hat und die Mannschaft zum Ende der Hinrunde stabilisieren konnte", erklärt Sebastian Suski, 1. Vorsitzender des VfR Fischeln, in den Vereinsmedien. Mit elf Punkten aus den letzten fünf Bezirksliga-Partien im vergangenen Jahr hat sich der Landesliga-Absteiger im Tabellenfeld stabilisiert und überwintert derzeit auf dem achten Tabellenplatz.