VfR Borgentreich sichert sich knappen Erfolg gegen TuS Vinsebeck

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Steinheim

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 7

Spielbericht: TuS Vinsebeck gegen VfR Borgentreich 0:1 (0:0)

Steinheim. Die Teams von Maik Disse und Marcel Rasche trennen sich am Sonntag mit einem torarmen 0:1. Schiedsrichter Josef Wegener (Brakel) hat gut zu tun. Sage und schreibe sechs Karten kommen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Die erste Halbzeit sieht keine Tore und die Teams gehen unentschieden in die Pause. Auch nach dem Anpfiff des zweiten Durchlaufs sieht es nicht besser aus. Dann endlich bringt Simon Berlage via Strafstoß die Gäste in Führung (76).

In den letzten Minuten versuchen die Vinsebecker durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Julien Fricke kommt rein für Luc Hoppe und Maik Strunk für Christoph Böddeker. Die Bemühungen bleiben jedoch vergeblich.

Es soll bei dem einen Tor bleiben. Der VfR Borgentreich fährt erfolgreich nach Hause.

Die Vinsebecker rutschen auf Platz neun ab.

Die Aufstellungen: TuS Vinsebeck - VfR Borgentreich

TuS Vinsebeck: Leon Pott (9), Axel Mahlmann (19), Andre Hansmann (18), Christoph Böddeker (24), Moritz Wäsche (21), Julien Frost (1), Robin Pott (26), Marcel Jasperneite (5), Niklas Bent (20), Fabian Diekmann (11), Luc Hoppe (10)

VfR Borgentreich: Dominik Schumacher (3), Simon Berlage (10), Marius Robrecht (17), Stefan Rasche (20), Niklas Mertens (8), Leon Goldstein (6), Alexander Fögen (19), Luca Mertens (14), Jannis Leo Wibbe (7), Sebastian Ludwig (1), Sascha Unger (11)

Schiedsrichter: Josef Wegener (Brakel)

Assistent: Willi Riesel

Assistent: Lennart Voss



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.