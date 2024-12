VfR Aalen: "Wir haben uns nicht belohnt"

Verunsicherung nach frühem Rückstand

Die Partie begann ausgeglichen, doch nutzte Enes Türköz in der 28. Minute die sich bietende Gelegenheit und brachte Nöttingen in Führung. „Auf unserer rechten Seite waren zwei, drei Stellungsfehler, und dann auch im Zentrum hatten wir das Steuer ganz frei,“ analysierte Kosturkov die Phase des Gegentreffers. Die frühe Verletzung von Daniel Rapp in der 38. Minute zwang den VfR zusätzlich zu einer Umstellung, was den Spielfluss weiter beeinträchtigte.

Bis zur Halbzeit blieb Aalen zwar bemüht, fand jedoch keine Mittel, um die gut stehende Defensive der Gäste ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Druckvoller Beginn nach der Pause

In der zweiten Halbzeit spielte der VfR Aalen besser. „Wir haben eine Reaktion gezeigt, waren aggressiver und haben Druck aufgebaut,“ erklärt Kosturkov. Die Mannschaft erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten und erhöhte kontinuierlich den Druck auf das Tor der Gäste.

Der Lohn für die Bemühungen folgte in der 74. Minute: Reece Hannam erzielte den verdienten Ausgleich. „Das war ein Moment, der uns weitergebracht hat,“ betont Kosturkov. Der Treffer beflügelte den VfR, der weiterhin offensiv agierte und auf den Siegtreffer drängte.

Verpasste Chancen in der Schlussphase

Nach dem Ausgleich setzte Kosturkov auf Risiko und brachte Sasa Maksimovic ins Spiel, um noch mehr offensive Impulse zu setzen. „Wir opfern ein Mittelfeld, um im Zentrum und auf der rechten Seite mehr Schnelligkeitsvorteile zu nutzen,“ erläutert der Trainer seine Strategie. Tatsächlich kam Aalen noch zu einigen aussichtsreichen Abschlüssen, doch die Chancen blieben ungenutzt.

„Schade, dass wir die Chancen, die wir ausgespielt haben, nicht in ein weiteres Tor ummünzen konnten,“ so Kosturkov. Auf der anderen Seite blieb die Defensive des VfR stabil.

Fokus auf das nächste Spiel

Mit dem Unentschieden belegt der VfR Aalen den vierten Tabellenplatz, muss jedoch weiterhin um den Anschluss an die Spitzengruppe kämpfen. „Wir haben uns nicht belohnt, aber wir haben eine wichtige Reaktion gezeigt,“ fasst Kosturkov die Partie zusammen.

Am kommenden Samstag steht für den VfR das Auswärtsspiel beim 1. FC Normannia Gmünd an. Dort wird die Mannschaft erneut alles daran setzen, die volle Punkteausbeute zu erzielen und den Rückstand auf die Tabellenspitze zu verkürzen.