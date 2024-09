VfR Aalen: "Beim 2:3 haben wir nicht richtig angegriffen"

Mannheim nutzt Chancen besser

Der VfR Aalen begann die Partie gegen Mannheim druckvoll und erspielte sich in der Anfangsphase einige gute Chancen. Dennoch blieb der erste Treffer den Gästen vorbehalten. In der 31. Minute traf Jannik Marx nach einem schnellen Angriff zum 1:0 für den VfR Mannheim. Aalens Trainer Petar Kosturkov war mit der Leistung seiner Mannschaft im ersten Durchgang nicht zufrieden: „Mannheim war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Wir haben gut begonnen, aber unser Pressing hat zunächst nicht funktioniert.“

Aalen zeigt Moral, Mannheim bleibt effizient

Nach der Pause kam Aalen stark aus der Kabine. Nesreddin Kenniche glich in der 47. Minute aus, doch nur sechs Minuten später stellte Mannheim den alten Abstand wieder her. Volkan Rona traf zum 2:1 für die Gäste, nachdem sich Mannheim über die linke Seite geschickt durchkombiniert hatte. „Wir hatten genug Spieler auf unserer linken Seite, aber trotzdem haben sie es geschafft, sich durchzusetzen. Das Tor war vermeidbar,“ analysierte Kosturkov.

Aalen gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich erneut zurück. Wieder war es Kenniche, der in der 74. Minute den Ausgleich erzielte. Doch die Freude währte nur kurz, denn in der 81. Minute gelang Alexandru Paraschiv das 3:2 für Mannheim. „Beim 2:3 haben wir nicht richtig angegriffen. Der Ball geht zwischen unseren Spielern hindurch,“ ärgerte sich Kosturkov.

Riskantes Spiel ohne Erfolg

In der Schlussphase warf Aalen alles nach vorne und hatte durchaus Chancen, den Ausgleich zu erzielen. „Danach machen wir entweder das 3:3 oder bekommen das 2:4. Da war keine Balance mehr in der Mannschaft, aber wir mussten Risiko gehen,“ erklärte Kosturkov die hektischen letzten Minuten. Trotz aller Bemühungen blieb es beim 2:3 aus Aalener Sicht.

Fazit und Ausblick

Aalen kassiert mit der Niederlage die erste der Saison und steht mit elf Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Trotz der kämpferischen Leistung fehlte am Ende die Balance, um das Spiel noch zu drehen.