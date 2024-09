VfL Schildesche rückt auf Platz vier vor

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Leon Böckstiegel auf Seiten der Gastgeber das 1:0 (40.). Zur Pause war die Mannschaft von Jan Barkowski im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der Pause stellte Ramazan Bas um und schickte in einem Doppelwechsel Felix Meyer und Kajetan Acar für Julian Jaspers und Abdul Samet Özdogan auf den Rasen. Jost Feye war zur Stelle und markierte das 1:1 des TuS (52.). Leon Seelmeyer versenkte die Kugel zum 2:1 (59.). Für das 3:1 von VfL Schildesche zeichnete Yannick Engelbrecht verantwortlich (71.). Ferhan Kacmaz schoss für den TuS Eintracht Bielefeld in der 86. Minute das zweite Tor. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Rudolf Gallmann siegte VfL Schildesche gegen den TuS.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. VfL Schildesche liegt nun auf Platz vier. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von VfL Schildesche.