VfL Oldentrup setzt sich durch gegen TuS Langenheide

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Bielefeld

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: VfL Oldentrup gegen TuS Langenheide 4:2 (1:1)

Bielefeld. Der Schiedsrichter Mehmet Köksal (Bielefeld) ist schwer beschäftigt. Sage und schreibe sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilt der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Bereits kurz nach Anstoß landet David Helbig den ersten Treffer und setzt die Gastgeber unter Druck (6). Doch die Oldentruper geben sich so leicht nicht geschlagen: In Minute 35 fällt das Gegentor durch Alex Kehler. 1:1 gehen die Teams in die Pause.

Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelt sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schießt Yuriy Stasyuk: Wieder Oldentrup (60), gefolgt von Noah Engelmann (TuS Langenheide) Minute 61 und Timo Latussek (VfL Oldentrup) Minute 63. Es steht 3:2 für den VfL Oldentrup.

Der Oldentruper Mannschaft gelingt es unmittelbar darauf, den Gegnern noch einen zu verpassen. Timo Latussek kann in Minute 65 erneut abschließen. Der VfL Oldentrup verlässt das Spielfeld als triumphierender Sieger dieses Duells. Platz acht gehört ihnen.

Tore fallen keine mehr, langweilig ist der Rest des Spiels deswegen nicht. Der VfL Oldentrup wird noch zweimal mit Gelb verwarnt und muss in Spielminute 80 einen Spieler vom Platz schicken. Die Gegner vom TuS Langenheide beenden die Partie mit einer weiteren Gelben Karte (92).

Die Aufstellungen: VfL Oldentrup - TuS Langenheide

VfL Oldentrup: Noel Vega-Mesa (5), Florian Wiegräbe (15), Timo Latussek (19), Yuriy Stasyuk (17), Benjamin Kehler (20), Heinrich Gross (4), Dennis Keller (16), Bakhtiar Mazen Kheder (10), Joel Hertel (7), Pascal Galeziok (28), Alex Kehler (11)

TuS Langenheide: Don-Manuel Obasohan (11), Deniz Özden (21), Hasan Kizilkaya (19), David Helbig (14), Simon Stoppenbrink (12), Timo Müller (4), Aleksei Belov (24), Jean-Luc Rötz (1), Jordan Rötz (20), Noah Engelmann (17), Johannes Eversmann (23)

Schiedsrichter: Mehmet Köksal (Bielefeld)

Assistent: Axel Eickmeier

Assistent: Paul Zimmermann



Themenseite: Kreisliga A Bielefeld

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.