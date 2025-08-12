VfL Jüchen setzt beim FC Wegberg-Beeck ein Ausrufezeichen

Während für Jüchen der Ernst bereits in wenigen Tagen beginnt und der Aufsteiger sich erstmal in der neuen Umgebung zurechtfinden muss, hat Beeck noch zwei Wochen mehr Zeit. Die Mittelrheinliga beginnt nämlich erst Ende August. Dieser unterschiedliche Stand der Vorbereitung war sicherlich auch ein Grund dafür, warum es nach einer guten Viertelstunde bereits 3:0 für den Gast stand. Jüchen überrumpelte die "Kleeblätter" durch Tore von Nils Friebe (2.), Alen Muratovic (14.) und Benjamin Schütz (18.).

Jüchen antwortet genau richtig

Beide Trainer wechselten fleißig durch, der Landesliga-Meister vom Niederrhein hatte nach 60 Minuten schon auf sechs Positionen getauscht. Unter anderem kam Tobias Lippold, der nach 56 Minuten das vierte Tor für Jüchen schoss, zuvor hatten Marc Kleefisch (26.) und David Arize (54.) verkürzt. Beeck, das wieder um den Regionalliga-Aufstieg kämpfen kann, blieb aber weiter dran und erzielte durch Justin Hoffmanns wiederholt den Anschlusstreffer (86.). Doch der Schlusspunkt gehörte Hasan Akcakaya (89.).

Der VfL Jüchen-Garzweiler feiert einen nicht selbstverständlichen Erfolg beim FC Wegberg-Beeck, der seinerseits Comeback-Qualitäten bewiesen hat. Jüchen hat den weiteren Stand, konnte sich gleich dreimal absetzen und schlug vor allem im zweiten Durchgang direkt nach Gegentoren zu. Nach dem 2:0-Erfolg im Niederrheinpokal bei der SpVgg Steele zeigt sich der Aufsteiger bereit für sein Duell am Essener Uhlenkrug.

FC Wegberg-Beeck – VfL Jüchen-Garzweiler 3:5

FC Wegberg-Beeck: Yannik Hasenbein, Paul Daniels, Merlin Schlosser, Justin Hoffmanns, Elias Khadraoui (60. Kai Bösing), Yannik Leersmacher, Niklas Fensky (60. Paul Gelber), Niklas Koppitz, Marc Kleefisch (82. Peer Winkens), Marc Brasnic (72. Luan Braun), David Arize (68. Vinzent Zingel) - Trainer: Edin Durakovic - Trainer: Maurice Pluntke - Trainer: Mike Schmalenberg

VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki (46. Maurice Bender), Jochen Schumacher (46. Tobias Lippold), Vincent Zajaczkowski (68. Justin Paul Francis), Miguel Jason Franz Bügler (46. Jeremy Fabiano Gaudian), Dragan Kalkan (82. Fumihiro Tabuse), Benjamin Schütz (61. Glayne Wago), Sebastian Wilms, Alen Muratovic (61. Hasan Akcakaya), Nils Friebe, Merveil Tekadiomona (46. Yuta Inoe) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers - Trainer: Benjamin Schütz

Schiedsrichter: David-Markus Koj (Aachen) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Nils Friebe (2.), 0:2 Alen Muratovic (14.), 0:3 Benjamin Schütz (18.), 1:3 Marc Kleefisch (26.), 2:3 David Arize (54.), 2:4 Tobias Lippold (56.), 3:4 Justin Hoffmanns (86.), 3:5 Hasan Akcakaya (89.)

Die Vorschau: Erstes Duell zwischen beiden Klubs

Der VfL Jüchen-Garzweiler startet am Sonntag mit einem ambitionierten Auswärtsspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen in die Saison der Oberliga Niederrhein (15 Uhr). Noch am Dienstagabend testet das Team von Trainer Daniel Klinger beim Mittelrheinliga-Klub FC Wegberg-Beeck - live auf FuPa.