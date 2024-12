VfL Herrenberg und VfL Oberjettingen dominieren am zweiten Turniertag

Gruppe C: VfL Herrenberg ungeschlagen

In der Gruppe C zeigte der VfL Herrenberg eine makellose Leistung. Mit fünf Siegen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 14:0 zog das Team ungeschlagen in die Zwischenrunde ein. Insbesondere die Duelle gegen den TV Darmsheim (1:0) und den SV Deckenpfronn (1:0) verdeutlichten die defensive Stärke und Effizienz des Teams. Der TV Darmsheim sicherte sich mit zwölf Punkten ebenfalls den Einzug in die nächste Runde. Die Sportfreunde Kayh und der SV Deckenpfronn zeigten ebenfalls solide Leistungen, mussten sich aber mit den hinteren Plätzen zufriedengeben.

Gruppe D: Oberjettingen setzt sich durch

In Gruppe D dominierte der VfL Oberjettingen mit fünf Siegen und einem Torverhältnis von 18:7. Besonders der knappe 4:3-Sieg gegen die Sportfreunde Gechingen war ein Highlight des Abends. Der SV Böblingen qualifizierte sich mit neun Punkten ebenfalls für die Zwischenrunde. Die Sportfreunde Gechingen konnten zwar einige Punkte sammeln, verpassten jedoch den Sprung in die nächste Runde. Der TSV Kuppingen und die SG Gäufelden boten ansprechende Leistungen, während der TV Gültstein mit nur einem Punkt chancenlos blieb.

Spannende Spiele und klare Ergebnisse

Der zweite Turniertag bot eine Mischung aus knappen Entscheidungen und deutlichen Ergebnissen. Während der VfL Herrenberg mit einem 4:0 gegen den TSV Hildrizhausen und einem 5:0 gegen den FC Gärtringen seine Offensivkraft unter Beweis stellte, lieferten sich der SV Böblingen und die SG Gäufelden ein packendes Duell, das mit 3:1 an die SG ging.

Ausblick auf den Finaltag

Am Sonntag geht es in der Langenholzhalle in die entscheidende Phase des Turniers. In den Gruppen E bis H treffen die besten Teams aus der Vorrunde aufeinander, bevor im Viertel- und Halbfinale die Finalisten ermittelt werden. Besonders spannend wird es in Gruppe G, wo der VfL Herrenberg auf den SV Böblingen und die Spvgg Freudenstadt trifft.

Fazit: Hallenfußball auf hohem Niveau

Der Gäubote-Cup bewies auch am zweiten Tag, warum er zu den prestigeträchtigsten Hallenturnieren der Region zählt. Mit einer hervorragenden Organisation, temporeichen Spielen und engagierten Teams war der zweite Turniertag ein voller Erfolg. Die Zuschauer dürfen sich auf einen aufregenden Finaltag freuen, bei dem die besten Teams um den begehrten Titel kämpfen.