VfL-Coach Butscher zum Remis, Kapitän Grote und Profiunterstützungen

"Es war insgesamt heute ein sehr gutes Oberligaspiel von beiden Mannschaften, in dem die Spielanteile gleichermaßen verteilt waren. In der ersten Halbzeit war Verl etwas griffiger, hatten eine gute Spielanlage und uns vor Probleme gestellt. In der zweiten Hälfte haben wir die Probleme dann besser in den Griff bekommen und damit ist der Punkt am Ende auch leistungsgerecht. Es war aus meiner Sicht trotz der fehlenden Tore ein sehr gutes Spiel auf einem guten Niveau", so der 44-jährige Chefcoach.



Butscher lobte dabei auch den Gegner: "Verl hat eine sehr gute Spielanlage, die man sich als neutraler Zuschauer echt gut anschauen kann." Dabei machte Verl auch ein sehr gutes Spiel, verteidigte sehr souverän, war hinten stabil, spielte kaum einen Fehlpass und erspielte sich einige Chancen. In der zweiten Hälfte liefen die Gastgeber früher an, pressten höher und zwangen Bochum zu Fehlern im Spielaufbau. Die besten Möglichkeiten vergaben aus Verler Sicht Eickholt, der an der Fußabwehr von Rölleke scheiterte (7.), Poliakov, dessen Schuss nach einem Fehler im Spielaufbau auf der Linie von Hülsenbusch geklärt wurde (11.), Kornieyenko der im letzten Moment im Strafraum abgeblockt wurde (52.) und der eingewechselte Yilmaz, der zu mannschaftsdienlich in der Situation agierte und anstatt frei vor dem Tor zu schießen noch einmal quer legte (74.).