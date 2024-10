VfL Borsum empfängt Kellerkind FC Concordia Hildesheim

Am Sonntag um 15 Uhr tritt der VfL Borsum als Tabellendritter der Bezirksliga Hannover 4 gegen den Vorletzten FC Concordia Hildesheim an. Während die Gastgeber ihren erfolgreichen Lauf fortsetzen wollen, kämpft Concordia um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf.

Der VfL Borsum steht nach zwölf Spieltagen mit 22 Punkten auf Rang drei der Tabelle und hat sich durch eine Serie von vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in der Spitzengruppe etabliert. Nach dem 4:2-Auswärtssieg gegen TuSpo Lamspringe am vergangenen Spieltag zeigt sich das Team von Trainer Fabian Vorreiter selbstbewusst und entschlossen, die gute Form weiter auszubauen.

„Selbst wollen wir natürlich der Favoritenrolle gerecht werden und entsprechend auftreten. Wir wollen unserer spielerischen Linie weiterhin treu bleiben, das hat sich in den letzten Wochen ausgezahlt. Wir wollen – wie immer – spielerische Lösungen finden und so zum Erfolg kommen,“ betonte der sportliche Leiter Paul Wolfinger im Vorfeld der Partie. Besonders wichtig wird es sein, die starke Offensive des VfL, die zuletzt regelmäßig traf, auch gegen die defensiv anfällige Hintermannschaft von Concordia in Szene zu setzen.

Der FC Concordia Hildesheim befindet sich in einer schwierigen Lage. Mit lediglich vier Punkten rangiert der Aufsteiger am Tabellenende. Der einzige Saisonsieg gelang den Hildesheimern am ersten Spieltag, und seither wartet das Team auf ein weiteres Erfolgserlebnis. Auch wenn die Ergebnisse ausbleiben, warnt Wolfinger davor, den Gegner zu unterschätzen: „Concordia hat viele gute Einzelspieler in der Offensive, die jederzeit Spiele entscheiden können. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis da der Knoten platzt.“