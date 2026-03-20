VfL Bochum und SF Siegen eröffnen Spieltag, RWO und Bocholt am Samstag

Der VfL Bochum II hat sich zuletzt ein wenig Luft im Abstiegskampf der Regionalliga West verschafft. Am Freitag warten die Sportfreunde Siegen auf die Kicker von der Castroper. Am Samstag will Fortuna Köln den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Im Südstadion gastiert dann der SV Rödinghausen. Verfolger Rot-Weiß Oberhausen trifft auf den SC Wiedenbrück. Um den Anschluss kämpft der Wuppertaler SV gegen die Sportfreunde Lotte, die SSVg Velbert reist zum 1. FC Bocholt. Diese Spiele gibt es außerdem.
28. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SSVg Velbert
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Bonner SC
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Gütersloh
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen
