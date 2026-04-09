VfB Uerdingen will am Freitag wieder siegen, Gellep kann davonziehen

Spieltag 27 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Nach der Niederlage im Topspiel gegen Anadolu Türkspor will der VfB Uerdingen am Freitag beim SC Niederkrüchten direkt wieder siegen. Weil der VfR Fischeln II spielfrei hat, kann der TuS Gellep den Kellerrivalen auf vier Punkte distanzieren. Allerdings: Es geht zum SC Schiefbahn.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten
So., 19.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SSV Strümp
So., 19.04.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Rhenania Hinsbeck
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Waldniel
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Krefeld-Bockum II
So., 19.04.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Viktoria 07 Anrath
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld
So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II
So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III
So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: