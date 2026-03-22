VfB Uerdingen verkürzt auf Anadolu, TuS Gellep nicht mehr Letzter

TuS Gellep kann jubeln. – Foto: Michael Zöllner

Spieltag 24 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Mit drei Treffern führt Burhan Sahin den VfB Uerdingen zum Sieg und verkürzt den Abstand auf Anadolu Türkspor Krefeld, während Moritz Slomka den TuS Gellep vom letzten Tabellenplatz schießt. Im Fokus steht zudem das 5:4 des SC Schiefbahn, das Jens Seyferth entscheidet.

In der Kreisliga A Kempen-Krefeld gewann der TSV Kaldenkirchen beim Hülser SV mit 3:0 und zog mit nun 40 Punkten mit den Gastgebern gleich, die nun Rang vier belegen. Bereits vor der Pause stellte Jendrik Schwanitz die Weichen, als er zunächst zur Führung traf (39.) und nur wenige Minuten später erhöhte (44.). Der Hülser SV kam offensiv nicht zum Anschluss, sodass Kaldenkirchen die Partie kontrolliert fortsetzte. In der Schlussphase sorgte Schwanitz mit seinem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung (81.), wodurch Kaldenkirchen Rang drei erobert. Zudem ist die kleine Formkrise beendet.

Der SSV Strümp setzte sich beim FC Hellas Krefeld mit 4:1 durch und bestätigte Rang neun. Strümp nutzte seine Chancen konsequent, während Hellas auf Platz zwölf zurückfiel.

Spieltext Brüggen II - SC Hinsbeck

Der VfB Uerdingen gewann gegen den TSV Meerbusch III mit 5:2 und bleibt mit 49 Punkten erster Verfolger von Tabellenführer Anadolu. Bereits früh brachte Timm Bernd Goos die Gastgeber in Führung (4.), ehe Meerbusch zwischenzeitlich ausglich (8.). Anschließend übernahm Burhan Sahin die Hauptrolle: Er traf zur erneuten Führung (23.) und verwandelte später einen Foulelfmeter (38.), nachdem Meerbusch noch einmal ausgeglichen hatte (26.). In der zweiten Halbzeit sorgte Jonas Kremer für das 4:2 (64.), ehe Sahin mit seinem dritten Treffer den Endstand herstellte (71.). Meerbusch bleibt auf Rang 13. Da Anadolu spielfrei hatte, konnte der VfB den Rückstand verkürzen und muss nur noch zwei Zähler auf die Nummer eins der Liga aufholen.

Der SC Schiefbahn gewann beim SC Waldniel mit 5:4 und rückte mit 40 Punkten auf Rang drei vor. Waldniel startete stark und ging durch Fabian Wick früh mit 2:0 in Führung (7., 14.), doch Schiefbahn antwortete umgehend: Brian Drubel und Ersin Deniz glichen innerhalb weniger Minuten aus (15., 18.). Noch vor der Pause brachte Drubel die Gäste in Führung (44.), ehe Waldniel für die nächste Wendung sorgte: Paul Wilms und Philipp Last sorgten für das 4:3 (49., 54.). Patrick Leenen stellte den Ausgleich her (60.), bevor Jens Seyferth in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielte (85.). Durch den Auswärtssieg klettert Schiefbahn auf Rang drei, während Waldniel auf Platz acht verbleibt.

Der TSV Krefeld-Bockum II gewann gegen den VfR Krefeld-Fischeln II mit 3:1 und verbesserte sich auf 30 Punkte. In einer zunächst offenen Partie gelang Maurizio Garau Serra zwischenzeitlich der Ausgleich (60.), nachdem Bockum zuvor vorgelegt hatte. Im Anschluss nutzten die Gastgeber ihre Möglichkeiten jedoch konsequenter, sodass sie sich entscheidend absetzen konnten und den Vorsprung ins Ziel brachten. Während Bockum II sich im Tabellenmittelfeld stabilisiert, bleibt Fischeln weiterhin auf Rang 15.

Die DJK VfL Willich gewann gegen SC Viktoria 07 Anrath mit 2:0 und zog mit nun 40 Punkten mit den Teams aus der Spitzengruppe gleich. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Vladislav Kochoutine die Gastgeber in Führung (61.), ehe Dimitrios Triantafyllidis in der Schlussphase für die Entscheidung sorgte (81.). Anrath bleibt nach der Derby-Niederlage auf Rang sieben und verpasst den Sprung nach oben.

Der TuS Gellep gewann gegen den SC Niederkrüchten mit 1:0 und erhöhte sein Punktekonto auf 13 Zähler. Moritz Slomka erzielte bereits früh den entscheidenden Treffer (26.), wodurch Gellep die Partie über die verbleibende Spielzeit hinweg verteidigen konnte. Niederkrüchten bleibt nach der Niederlage auf Rang 14, während Gellep die rote Laterne an Rhenania Hinsbeck abgetreten hat.

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - FC Hellas Krefeld

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Waldniel

So., 29.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - Hülser SV

So., 29.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - DJK VfL Willich

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II

So., 29.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuRa Brüggen II

So., 29.03.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfB Uerdingen

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuS Gellep



26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Waldniel

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Niederkrüchten

Do., 02.04.26 18:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp

Do., 02.04.26 18:30 Uhr VfB Uerdingen - Anadolu Türkspor Krefeld

Do., 02.04.26 18:30 Uhr TuS Gellep - VfR Krefeld-Fischeln II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Rhenania Hinsbeck

Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Schiefbahn

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Meerbusch III

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