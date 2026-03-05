 2026-03-05T07:49:35.839Z

VfB-Trainer mit Lob nach Abbruch des Landesliga-Spitzenspiels

"Die Entscheidung wurde mit viel Respekt voreinander und im Zeichen von Fairplay getroffen."

von Boris Manz · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Kein Durchblick im Nebel: Das Top-Spiel zwischen VfB Hallbergmoos und 1860 Rosenheim musste nach wenigen Minuten unterbrochen werden.
Kein Durchblick im Nebel: Das Top-Spiel zwischen VfB Hallbergmoos und 1860 Rosenheim musste nach wenigen Minuten unterbrochen werden. – Foto: Marc Marasescu

In Hallbergmoos gastierte am Mittwochabend der TSV 1860 Rosenheim: Highlightspiel in der Landesliga Südost, doch bereits nach einer Viertelstunde musste die Begegnung abgebrochen werden.

Drittbeste Offensive gegen beste Defensive: Das Duell zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem TSV 1860 Rosenheim versprach Spannung pur. Für den Sieger winkte mit einem Schlag Platz zwei der Tabelle. Doch dazu kam es nicht.

VfB-Trainer lobt Kommunikation zwischen Schiedsrichtern und Trainerteams

Dichter Nebel sorgte in Hallbergmoos für schwere Sichtverhältnisse. Rund eine Viertelstunde nach Anpfiff unterbrach Schiedsrichter Tim Bruckner die Begegnung. Die Beteiligten warteten knapp 30 Minuten, ehe sie sich gemeinsam für eine erneute Verschiebung der Partie entschieden. Bereits Ende November hatte das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos, lobte im Anschluss alle Beteiligten: „Es war natürlich schade, dass wir das Spiel schon so früh abbrechen mussten. Die Stimmung im Stadion hat gepasst, alle haben sich auf das Spiel gefreut. Jedoch war es alternativlos, auch aus Spielersicht. In dem Zusammenhang möchte ich die Kommunikation zwischen Schiedsrichterteam und den beiden Trainerteams hervorheben. Die Entscheidung wurde mit viel Respekt voreinander und im Zeichen von Fairplay getroffen." Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Der Spielabbruch war am Mittwoch kein Einzelfall in Oberbayern. Auch das Kreisliga-Duell zwischen TuS Raubling und der U23 des TSV Buchbach musste nach 60 Minuten wegen Nebel abgebrochen werden.