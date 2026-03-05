VfB-Trainer mit Lob nach Abbruch des Landesliga-Spitzenspiels

In Hallbergmoos gastierte am Mittwochabend der TSV 1860 Rosenheim: Highlightspiel in der Landesliga Südost, doch bereits nach einer Viertelstunde musste die Begegnung abgebrochen werden.
Drittbeste Offensive gegen beste Defensive: Das Duell zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem TSV 1860 Rosenheim versprach Spannung pur. Für den Sieger winkte mit einem Schlag Platz zwei der Tabelle. Doch dazu kam es nicht.
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos, lobte im Anschluss alle Beteiligten: „Es war natürlich schade, dass wir das Spiel schon so früh abbrechen mussten. Die Stimmung im Stadion hat gepasst, alle haben sich auf das Spiel gefreut. Jedoch war es alternativlos, auch aus Spielersicht. In dem Zusammenhang möchte ich die Kommunikation zwischen Schiedsrichterteam und den beiden Trainerteams hervorheben. Die Entscheidung wurde mit viel Respekt voreinander und im Zeichen von Fairplay getroffen." Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.
Der Spielabbruch war am Mittwoch kein Einzelfall in Oberbayern. Auch das Kreisliga-Duell zwischen TuS Raubling und der U23 des TSV Buchbach musste nach 60 Minuten wegen Nebel abgebrochen werden.