VfB-Trainer mit Lob nach Abbruch des Landesliga-Spitzenspiels

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos, lobte im Anschluss alle Beteiligten: „Es war natürlich schade, dass wir das Spiel schon so früh abbrechen mussten. Die Stimmung im Stadion hat gepasst, alle haben sich auf das Spiel gefreut. Jedoch war es alternativlos, auch aus Spielersicht. In dem Zusammenhang möchte ich die Kommunikation zwischen Schiedsrichterteam und den beiden Trainerteams hervorheben. Die Entscheidung wurde mit viel Respekt voreinander und im Zeichen von Fairplay getroffen." Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.