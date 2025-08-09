VfB Stuttgart: Zugänge vom 1. FC Köln und von RB Leipzig

„Nuha wird unsere rechte Offensivseite verstärken. Er ist ein ausdauernd schneller, sehr antrittsstarker Spieler mit hohem Entwicklungspotenzial, der auch schon internationale Fußball-Erfahrungen gesammelt hat. Wir freuen uns, dass sich Nuha für den VfB entschieden hat und unsere Mannschaft bald sportlich und menschlich bereichern wird“, sagt NLZ-Direktor Stephan Hildebrandt zur nächsten Neuverpflichtung für die U21. Nuha Jatta wird sich allerdings noch etwas gedulden müssen, bis er mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz steht, denn der 19-Jährige befindet sich noch im Aufbautraining.

In der vergangenen Rückrunde war der flexibel einsetzbare Offensivspieler an den italienischen Erstligisten FC Turin ausgeliehen, für dessen U20 er zu acht Einsätzen kam. Im Alter von 14 Jahren kam Nuha Jatta von seinem Heimatverein VfL Osnabrück zu RB Leipzig und durchlief sämtliche Nachwuchsteams bis hin zu den Profis. Erstmals im Bundesliga-Kader der Roten Bullen stand er übrigens beim Auswärtsspiel in Stuttgart, zu seinem Bundesliga-Debüt kam er am 18. Mai 2024, als er in Frankfurt in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. Auch für die U18- und U19-Nationalmannschaften des DFB kam der gebürtige Osnabrücker schon zum Einsatz. Bei der U21 läuft der offensive Mittelfeldspieler künftig mit der Rückennummer 39 auf.

Neuer Stürmer für die U21 In Mansour Ouro-Tagba wechselt ein junger Angreifer für ein Jahr auf Leihbasis vom 1. FC Köln zum Team von Trainer Nico Willig.