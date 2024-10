VfB Stuttgart II will gegen den FC Erzgebirge Aue überzeugen

Zum Abschluss der Englischen Woche hat die U21 am Sonntag den FC Erzgebirge Aue zu Gast. Anpfiff in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 16:30 Uhr (Tickets gibt es an der Tageskasse oder im Online-Shop ). Nach der unnötigen Heimniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken (2:3 nach 2:0-Führung) holte die U21 am Dienstagabend beim Tabellenführer SV Sandhausen durch den ersten Saisontreffer von Michael Glück einen Punkt. Trainer Markus Fiedler war zufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir haben in Sandhausen ein gutes Spiel gemacht und waren vor allem in der Defensive sehr konsequent, sodass sie zu keinen Chancen gekommen sind. Das wollen wir auch am Sonntag wieder auf den Platz bringen, um die Englische Woche mit drei Punkten erfolgreich abzuschließen.“ Am 7. Spieltag standen die Veilchen mit 16 Zählern punktgleich mit dem Tabellenführer auf dem dritten Platz, doch in den folgenden vier Begegnungen kam kein weiterer Punkt hinzu, sodass die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev aktuell auf Rang neun der 3. Liga steht.

U19: Nach Turin kommt Saarbrücken

Vier Tage nach dem furiosen 3:2-Sieg in der UEFA Youth League bei Juventus Turin steht für die U19 am Samstag wieder der Liga-Alltag an. Um 12:30 Uhr beginnt auf Platz 1 das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Eintritt frei). Der Blick auf die Tabelle der Vorrundengruppe A spricht eine deutliche Sprache: Die Jungs aus Cannstatt thronen ungeschlagen an der Spitze und haben die Qualifikation für Liga A bereits in Reichweite. Auf der Gegenseite konnte der 1. FC Saarbrücken in dieser Saison erst zwei Punkte sammeln und steht abgeschlagen am Tabellenende. Das Hinspiel gewann der VfB im Saarland deutlich mit 9:1. „Wir wollen die Euphorie von Turin mitnehmen und in der Nachwuchsliga den nächsten Schritt machen“, sagt Trainer Nico Willig.

U17: Endspurt zur Entwicklung nutzen

Seit vergangenem Wochenende hat die U17 die Qualifikation für Liga A zur Rückrunde der DFB-Nachwuchsliga sicher. Worum geht es für das Team von Trainer Daniel Jungwirth nun also noch in den verbleibenden drei Spieltagen der Vorrundengruppe A? „Wir wollen weiterhin daran feilen, noch mehr Konstanz und Dominanz auf den Platz zu bringen. Hierfür sind die nächsten drei Spiele gute Entwicklungsmöglichkeiten“, kündigt der Trainer an.

Den Anfang des Endspurts macht das Heimspiel am Sonntag gegen den SV Waldhof Mannheim. Los geht es um 12:30 Uhr auf Platz 1. Die Mannheimer stehen mit 13 Zählern auf Rang fünf und kämpfen noch um die Qualifikation für Liga A. Der dafür notwendige dritte Platz ist lediglich drei Punkte entfernt. Daniel Jungwirth: „Sie werden alles dafür geben, etwas mitzunehmen. Darauf müssen wir uns einstellen und mit Dominanz dagegenhalten.“