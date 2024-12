VfB Stuttgart II: "Mit disziplinierter Leistung drei Punkte geholt"

Ohne den gesperrten Benny Boakye und zahlreiche weitere Ausfälle spielte der VfB vor 2386 Zuschauern gegen den SV Waldhof Mannheim eine starke erste Hälfte. Die erste gute Chance hatte ein auffälliger Samuele Di Benedetto in der sechsten Minute mit einem Fernschuss aus 20 Metern, der das Lattenkreuz nur um Zentimeter verfehlte. Die verdiente Führung fiel dann weitere sechs Minuten später durch Thomas Kastanaras (siehe: Die Tore). Und der VfB blieb am Drücker: In Minute 15 verpasste der Mittelstürmer eine Hereingabe von links nur knapp.

In der Folge erarbeitete sich Mannheim etwas mehr Ballbesitz, was wiederum den VfB zu Kontern einlud. In Minute 26 musste sich Waldhof-Keeper Jan Bartels mächtig strecken, um einen Flachschuss von Thomas Kastanaras noch um den Pfosten zu lenken. In Minute 34 war er beim 2:0 durch Leo Münst dann aber machtlos. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte verzeichneten die Gäste die ersten Torschüsse, ohne dabei jedoch ernsthaft Torhüter Dennis Seimen zu fordern. So ging es mit einer verdienten 2:0-Führung für den VfB in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste energisch auf den Platz zurück und drängten auf den Anschlusstreffer. Der VfB hielt dem Druck aber souverän stand, ließ kaum eine Gelegenheit zu und setzte selbst Nadelstiche. Erst verzog Thomas Kastanaras knapp (61.), dann traf Leo Münst per Direktabnahme nur das Außennetz (68.). Danach zogen sich die Jungs aus Cannstatt etwas zurück, verteidigten weiter konsequent und ließen in der Schlussphase sogar noch das mögliche 3:0 liegen. Selbst die gelb-rote Karte gegen Luca Mack in der Nachspielzeit fiel nicht mehr ins Gewicht. So setzte sich der VfB verdient und souverän mit 2:0 durch und feierte den fünften Heimsieg im achten Heimsieg.

Die Tore:

12. Minute: Samuele Di Benedetto treibt den Ball durch das verwaiste Mittelfeld und will zu Thomas Kastanaras durchstecken. Der Pass bleibt bei Waldhof-Verteidiger Braun hängen und kommt glücklich zu Kastanaras durch, der frei vor dem Tor flach in die Ecke einschiebt.

34. Minute: Der VfB gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball und kontert. Thomas Kastanaras schickt Samuele Di Benedetto, der überlegt querlegt zu Leo Münst, der aus elf Metern zum 2:0 trifft.

Die Trainerstimme:

„Wir haben eine tolle erste Halbzeit mit großer fußballerischer Dominanz gespielt und haben daraus zwei Tore gemacht. Hinten haben wir nichts zugelassen“, so Markus Fiedler. „Aus der Pause wollten wir aktiver rauskommen, der Waldhof hat mit Druck auf den Anschluss gedrängt. Diese Phase haben wir unbeschadet überstanden und haben dann mit einer kompakten, disziplinierten Leistung uns die drei Punkte verdient.“

Das nächste Spiel:

Kommenden Samstag um 16:30 Uhr ist der VfB bei Alemannia Aachen zu Gast.