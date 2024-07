VfB Stuttgart holt Spielerin vom japanischen Erstligisten

Erfahrung in den deutschen Top-Ligen

Yuka Hirano ist mit den drei Top-Ligen im deutschen Frauenfußball bestens vertraut. Von 2019 bis 2022 trug die japanische Mittelfeldspielerin das Trikot des 1. FC Köln. In dieser Zeit absolvierte sie 27 Bundesliga- und 25 Zweitligapartien, in denen sie insgesamt fünf Tore erzielte. Für die zweite Mannschaft der Kölnerinnen lief sie viermal in der Regionalliga West auf. Im Sommer 2022 verließ sie das Rheinland und war seitdem für den japanischen Club Nojima Stella Kanagawa Sagamihara in der WE League aktiv.