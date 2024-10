Zeigt, was er draufhat: Außenspieler Min Park (r.) hat zuletzt beim 5:0-Sieg gegen Kastl als Einwechselspieler mit zwei Toren Werbung in eigener Sache gemacht. – Foto: Christian Riedel

VfB-Sportleiter Küchle: „Wir wären gerne mehr in Schlagdistanz" Fußball-Landesliga

Sportleiter Anselm Küchle vom VfB Hallbergmoos zieht zum Ende der Hinrunde eine Zwischenbilanz – und spricht auch über Shopping-Touren und Weltraumteleskope.

Hallbergmoos – Mit dem Gastspiel beim Tabellenführer TuS Geretsried am Samstag (14 Uhr) schließen die Fußballer des VfB Hallbergmoos die Hinrunde in der Landesliga Südost ab. Mit zehn Punkten aus den jüngsten vier Partien hat das Team aktuell einen Lauf, doch insgesamt war die erste Saisonhälfte von Licht und Schatten geprägt. Im Interview spricht VfB-Sportleiter Anselm Küchle über die Ursachen und die weiteren sportlichen Ambitionen. Herr Küchle, wie sieht Ihre Bilanz nach einer wechselhaften Hinrunde aus?

Es war durchwachsen. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, dass wir nicht gut in die Saison gekommen sind. Wir hatten eine kurze Vorbereitung und dann wechselnde Formationen. Man muss aber auch sagen, dass wir nicht gut gespielt haben.

Tabellenplatz fünf ist „in Ordnung“ Wie bewerten Sie den aktuellen Stand?

Tabellenplatz fünf ist in Ordnung. Aber 26 Punkte aus 16 Spielen ist nicht das, was wir uns vor der Saison gewünscht haben. Wir wären alle gerne mehr in Schlagdistanz zur Spitze. Das Ziel ist es aber, sich weiter in den Top Fünf der Liga zu positionieren.

Wo setzen Sie mit Ihrer Analyse an?

In den letzten Wochen wurde es besser, aber wir kassieren zu viele Gegentore. Wenn du in jedem Spiel mindestens eines bekommst, musst du eben auch immer mindestens zwei für den Sieg schießen. Defensive Stabilität ist der Schlüssel, um mehr Spiele zu gewinnen.



Anselm Küchle: „Wir wollen die eigenen Jungs weiterentwickeln.“ – Foto: Verein

Wie sehen Ihre Pläne für die Rückrunde aus?

Der Fokus liegt sicherlich nicht darauf, in der Winterpause auf Shopping-Tour zu gehen. Wir wollen die eigenen Jungs weiterentwickeln. Wir haben viele junge Spieler aus unteren Ligen geholt – und die haben auch schon Schritte nach vorne gemacht. Die Lernkurve bei solchen Spielern kann sich steil nach oben entwickeln. Stürmer Julian Kristo hat mittlerweile den Sprung in die erste Elf geschafft – und auch Min Park zeigt, was er draufhat. Über Torwart Muck Riedmüller muss man gar nicht reden. Ich könnte viele Beispiele nennen für die positive Entwicklung von jungen Spielern bei uns.

Sollte der VfB bei Spitzenreiter Geretsried gewinnen, würden dann die ersten beiden Tabellenplätze wieder ein Thema werden?

Nein, die Realität ist eine andere. Für den Blick auf die Spitze hat zwischenzeitlich ein Fernglas nicht mehr gereicht. Da brauchten wir schon das Weltraumteleskop. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, im oberen Tabellendrittel zu bleiben.