VfB Speldorf verpflichtet 105-fachen Regionalliga-Spieler

Über 100 Mal stand Sebastian Speen schon in der Regionalliga West zwischen den Pfosten, ab sofort verstärkt er den VfB Speldorf in der Landesliga am Niederrhein. Der 34-Jährige hat jüngst einen Vertrag beim VfB unterschrieben, der in der Gruppe 1 der Landesliga im Tabellenmittelfeld überwintert.

Der Schlussmann kommt vom Westfalen-Oberligisten SV Schermbeck an die Saarner Straße. Möglich wurde der Transfer, weil der Familienvater im Februar Nachwuchs erwartet und er somit fußballerisch ein wenig kürzer treten wollte. Perfekt für den VfB, der sich darüber freut, einen so erfahrenen Torhüter bekommen zu haben. In 105 Partien stand Speen für den Wuppertaler SV sowie den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West im Kasten, hinzu kommen über 150 Begegnungen in der Oberliga Niederrhein. Dort bildete er unter anderem für den TV Jahn Hiesfeld, Sportfreunde Baumberg und SSVg Velbert einen sicheren Rückhalt.

"Sebastian passt menschlich hervorragend ins Torwartteam. Ziel ist es, dass sich alle drei gegenseitig zu Höchstleistungen pushen", betont Martin Hauffe, der Sportliche Leiter der Speldorfer, in den Vereinsmedien. Weiter heißt es: "Mit seiner Erfahrung verstärkt er unser Torwartteam vor allem qualitativ, sodass wir auf dieser Position mit drei starken Torhütern hervorragend aufgestellt sind."

Am Wochenende hat der VfB Speldorf bei der Hallenstadtmeisterschaft Mülheim den dritten Platz erreicht. Im Neunmeterschießen gab es ein 4:2 gegen TuSpo Saarn. Für das kommende Wochenende ist ein Testspiel bei Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19 geplant, ob das aufgrund der anhaltenden Schneefälle aber stattfinden wird, scheint offen. Bereits am 16. Januar steht das nächste Pflichtspiel an: Im Kreispokal Duisburg ist der VfB bei der TuS Mündelheim gefordert. Vor dem Ligastart folgen zwei Testspiele gegen die U19 des MSV Duisburg (23. Januar, 18.45 Uhr) und bei der SG Unterrath (25. Januar, 15.30 Uhr).