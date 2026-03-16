VfB Schloß Holte ringt SV Avenwedde nieder Im Kreisderby der Fußball-Landesliga 1 gegen den Gast aus „Bonewie“ gelingt dem VfB Schloß Holte beim 4:2-Heimsieg der erste Dreier des laufenden Jahres. von Philipp Bülter · Heute, 14:48 Uhr · 0 Leser

In der Fußball-Landesliga 1 gewinnt der VfB Schloß Holte um Sebastian Räker (o.) das Derby gegen den SV Avenwedde um Ugur Pamuk (u.) mit 4:2. Die Avenwedder scheitern im Spiel nicht nur an mangelhafter Chancenverwertung – Foto: Philipp Bülter

Schloß Holte-Stukenbrock. Es war genau 15.45 Uhr, als am Sonntagnachmittag, 15. März, aus der Fankurve der treuesten Holter Zuschauer erstmals lauter Gesang ertönte. „Allez, Holter Löwen, allez!“, sangen unter dem Tribünendach die Fans des VfB Schloß Holte, der soeben das Derby der Fußball-Landesliga 1 gegen den SV Avenwedde nach 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung gedreht hatte. Verdient stand am Ende ein 4:2 (2:1)-Erfolg gegen „Bonewie“, das gute erste 25 Minuten gezeigt hatte, – und der erste Dreier für den VfB im Jahr 2026. „Wir haben uns endlich belohnt! Die Jungs haben wieder ihre Sicherheit gewonnen, du hast zwischen den Mannschaftsteilen gemerkt, dass es wieder passt. Wir haben super nach vorne umgeschaltet und sind in die Zweikämpfe gekommen“, freute sich VfB-Coach Kevin Kröger nach der Partie.

Der 33-Jährige spielte dabei auf die Phase nach den ersten gut 25 Minuten an, die der Gast aus Avenwedde dominiert hatte. Nach einem Abspielfehler (Kröger: „Da haben wir ein schönes Geschenk verteilt“) schnappte sich der erfahrene Ugur Pamuk die Kugel, umkurvte Holtes Schlussmann Robin Brüseke und traf zum frühen 1:0 für „Bonewie“ (4.). Die etwa 350 Zuschauer – darunter nach dem Vorfall in Dornberg auch einige Ordner in gelben Westen – sahen im Anschluss eine Großchance von Münib Gül sowie einen Pfostentreffer nach Freistoß von Filippo Niemetz, während der VfB zunächst harmlos blieb. „Wir haben hochverdient 1:0 geführt und hatten große Chancen. Zwischen dem 1:3 und 2:4 fand ich uns dann bodenlos. Das hatte mit Landesliga nichts zu tun, das war mehr eine Einzelsportart. Wir haben uns mehr mit den Zuschauern und dem Schiedsrichter beschäftigt und unsere Linie komplett verloren“, ärgerte sich Avenweddes Trainer Miron Tadic nachher.