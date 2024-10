VFB Oberweimar: Vorschau auf Wochenende Insgesamt 14 Fußballspiele stehen im VfB-Terminkalender für das Wochenende.rnrnHier sind einige Hinweise:rn

Frauen/Juniorinnen Die 1. Frauen haben die weiteste Reise am Wochenende: Am Sonntag geht es zum FSV Silvester 91 Bad Salzungen. Anstoß ist um 14:00 Uhr im Werra-Energie-Stadion. Unsere 2. Frauen empfangen zeitgleich im Wimaria Stadion die SG FSV Einheit Eisenberg zum Punktspiel in der Kreisoberliga

Die E2-Juniorinnen empfangen am Sonntag um 9:00 Uhr im Stadion Lindenberg die Zweite von Bad Berka zum Kreisliga-Spiel. Bereits am Samstag fahren unsere F-Juniorinnen zum TFV-Turnier nach Zottelstedt