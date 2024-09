VFB Oberweimar 2: Surrealer Ausflug nach Schmiedehausen

Nach der unglücklichen Niederlage in Frankendorf bekam es unsere Zweite heute richtig auf die Mütze auf dem vertrockneten Rasen in Schmiedehausen bei 30 Grad im Schatten und praller Sonne. Vorne und hinten passte bis auf wenige Aktionen heute nicht viel zusammen. So waren viele unserer Aktionen viel zu überhastet oder unüberlegt gespielt und der Gegner hatte genug Kraft und Effizienz den Großteil unseres Spiels zu verteidigen und uns vorne verdient 7 Buden einzuschenken. Zumindest gelang der Zweiten noch der Ehrentreffer durch Viktor Jost.