VfB nutzt Chancen konsequent

Spitzenspiel: Der VfB Ginsheim (rechts Atta Bajwa) setzte sich in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau beim SV Hellas Darmstadt (in der Mitte Marc Perchner) mit 3:1 durch. – Foto: Peter Henrich

Kreis Groß-Gerau. Durch einen 4:2-Erfolg über Schlusslicht SG Dornheim hat die SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau die Tabellenführung übernommen, da der bisherige Spitzenreiter Hellas Darmstadt gegen den VfB Ginsheim mit 1:3 unterlag. Die ersten Saisonsiege errangen Olympia Biebesheim (4:0 gegen den TSV Goddelau) und der VfR Groß-Gerau II (2:1 gegen die TSG Messel). Der TSV Wolfskehlen unterlag gegen die Spvgg. Seeheim-Jugenheim mit 3:4. Die Partie der SKG Walldorf gegen die SKV Büttelborn II fiel aus, da Schiedsrichter Sascha Böhm (Lützel-Wiebelsbach) die Gesundheit der Spieler nach den Regenfällen gefährdet sah.

Olympia Biebesheim – TSV Goddelau 4:0 (2:0). Mit einem auch in der Höhe verdienten Erfolg feierte Biebesheim den ersten Saisonsieg. „Das war heute eine gute Leistung", freute sich Biebesheims Trainer Chris Bohland. Bereits zu Beginn der Partie war Biebesheim aktiver, ehe Goddelau etwas besser ins Spiel fand. Im zweiten Abschnitt kontrollierten die Gastgeber die Begegnung aber und setzten sich verdient durch. „Es passt immer besser zusammen", zeigte sich Bohland erleichtert. Goddelau hatte seine beste Phase in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, blieb aber ohne Treffer. Während die Gäste nicht an ihre zuletzt starken Vorstellungen anknüpfen konnten, zeigte Biebesheim seine bisher beste Saisonleistung. Tore: 1:0 Stallone (2.), 2:0, 3:0, 4:0 Michel (45., 86., 90)

Gestern, 15:00 Uhr SV Olympia Biebesheim Biebesheim TSV Goddelau TSV Goddelau 4 0 Abpfiff Hellas Darmstadt – VfB Ginsheim 1:3 (0:2). Hellas Darmstadt musste am Sonntagnachmittag seine erste Saisonniederlage hinnehmen. „Ein Unentschieden wäre der gerechte Ausgang gewesen“, ärgerte sich Hellas-Sprecher Klaus Reibold. Die Gastgeber waren zunächst zwar die bessere Mannschaft, konnten ihre Chancen aber nicht verwerten. Absteiger VfB Ginsheim nutzte dagegen mit zwei schnellen Gegenangriffen seine Möglichkeiten konsequent. Nach dem Anschlusstreffer waren die Hausherren dann deutlich überlegen, ließen aber erneut viele gute Möglichkeiten liegen. Ginsheim zeigte sich taktisch gut vorbereitet und griff die Gastgeber erst an der Mittellinie an. „Das war ein gutes Spiel von zwei guten Mannschaften“, so Reibold. Mit einem Sieg am Donnerstag im Nachholspiel gegen Germania Eberstadt kann Ginsheim die Tabellenführung übernehmen. Tore: 0:1, 0:2 Czepecha (11., 38.), 1:2 Lampert (66./Handelfmeter), 1:3 Meyer (90. +1).

TSV Wolfskehlen – Spvgg. Seeheim-Jugenheim 3:4 (1:2). Nach einer engagierten Leistung war Wolfskehlens Spielertrainer Pascal Bender enttäuscht, dass sich seine Spieler nicht belohnten: „Wir hätten zumindest einen Punkt verdient gehabt.“ Für ihn war die entscheidende Phase nach dem 3:2, als die Riedstädter zweimal den vierten Treffer verpassten. In einer ausgeglichenen Partie musste der TSV dann unglückliche Gegentreffer hinnehmen, was spielentscheidend war. Er lobte aber das eigene Team, das nie aufsteckte. Die Gäste dagegen zeigten sich erleichtert, dass der erste Saisonerfolg gelang, wie Abteilungsleiter Werner Ahl erklärte: „Das war heute sehr wichtig.“ Tore: 0:1 Schimmel (6.), 1:1, 2:2 Maier (12., 55.), 1:2 Schwinn (24.), 3:2 Riesle (70.), 3:3 Spengler (81.), 3:4 Dalus (83./Handelfmeter).

VfR Groß-Gerau II – TSG Messel 2:1 (1:1). Wesentlich deutlicher, als es das Ergebnis vermuten lässt, bestimmen die Groß-Gerauer die Begegnung. Über 90 Minuten waren die Gastgeber spielerisch besser und erarbeiteten sich viele gute Möglichkeiten. „Unglaublich was für Chancen wir heute vergeben haben“, so Trainer Hakan Karakoc. Der ehemalige Gruppenligastürmer sah viele Torgelegenheiten seines Teams für einen deutlicheren Sieg. Messel zeigte dagegen einen großen Kampf und machte es den Gastgebern nicht leicht. „Für die Moral unserer Spieler war der Sieg heute wichtig“, zeigte sich Karakoc erleichtert. Tore: 1:0 Baytemür (23.), 1:1 Keim (30.), 2:1 Milki Effa Djawi (54.).

SG Arheilgen – SG Dornheim 4:2 (2:1). Obwohl Dornheim große Gegenwehr zeigte und bis zum Ende nicht aufsteckte, war der Erfolg für den neuen Spitzenreiter verdient. Die Partie hätte wesentlich früher entschieden sein können, doch die Gastgeber vergaben über die gesamte Spielzeit zahlreiche gute Möglichkeiten. Und so blieb Dornheim bis in die Endphase noch im Spiel. „Wir hatten heute eine hohe Fehlerquote“, bemängelte SGA-Trainer Erik Appel und fügte an: „Dornheim hat uns das schwer gemacht, wir haben aber verdient gewonnen.“ Tore: 0:1 Schuster (4.), 1:1, 4:2 Schwab (11., 81.), 2:1, 3:1 Tim Zeising (30., 61.), 3:2 Putzenlechner (70.).