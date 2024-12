VfB Lingen setzt auf Kontinuität: Trainer Steber verlängert

Der VfB Lingen hat die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt: Dennis Steber, 34 Jahre alt, bleibt auch in der nächsten Saison Trainer der ersten Mannschaft. Mit dem neuen Vertrag geht Steber bereits in seine vierte Saison beim Verein und soll den positiven Trend weiter fortsetzen.

Die erste Mannschaft des VfB Lingen überwintert aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz der 1. Kreisklasse Emsland Süd und liegt mit nur drei Punkten Rückstand auf Platz drei in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Um die nächsten Ziele zu erreichen, plant der Verein bereits intensiv den Kader für die kommende Saison. „Dazu bald mehr“, heißt es aus dem Umfeld des VfB. Mit der frühzeitigen Verlängerung setzt der Verein ein klares Zeichen in Richtung sportlicher Kontinuität und will den positiven Schwung in die Rückrunde und darüber hinaus mitnehmen.